¿Por qué está cayendo el dólar en Colombia? Hoy alcanzó su precio más bajo desde 2021

El dólar estadounidense es conocido por ser la moneda principal de reserva del mundo. Se trata de una divisa que juega un papel crucial en las transacciones internacionales, incluyendo la compra y venta de materias primas como el petróleo.

En Colombia, esta divisa cobra mayor importancia, ya que para el país es la referencia para el comercio internacional y determina el costo de vida local, el precio de los productos importados, los ingresos de los exportadores y el pago de la deuda externa del país.

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Precio del dólar HOY 12 de junio del 2026

Para este viernes 12 de junio, la divisa realizó una apertura sobre los $3.472 COP, lo que representa una disminución de 41 pesos, en comparación con el cierre del día anterior.

Además, la moneda durante la mañana ha tenido unos mínimos de $3.466 COP y unos máximos de $3.511 COP

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¿Por qué bajó el dólar este 12 de junio?

Caracol Radio se contactó con Estudios Económicos Davivienda y explicaron que hubo un debilitamiento global; además, el índice de DXY, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas fuertes, cayó cerca del 0.4% durante la jornada.

Este movimiento favoreció a varias monedas emergentes, entre ellas el peso colombiano, así como otras divisas como el real brasileño y el rand sudafricano, que también registraron apreciaciones frente al dólar.

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El segundo factor estuvo relacionado con el entorno político, pues de acuerdo a los resultados de una nueva encuesta de Atlas Intel, en la que el candidato Abelardo de la Espriella aparece nuevamente liderando la intención de voto con 52%, frente al 44,5% de Iván Cepeda. En la medición anterior, publicada el 2 de junio, Abelardo registraba una intención de voto de 50,3%.

Según el análisis, estos dos elementos contribuyeron a una fuerte valorización de la moneda colombiana. De hecho, el peso registró una revaluación intradía cercana al 1,6%, uno de los movimientos más pronunciados de los últimos meses.

Mientras el mercado abrió con niveles cercanos a $3.513 por dólar, posteriormente la cotización descendió hasta la zona de $3.493.

De acuerdo con los expertos, si se mantienen las condiciones actuales y en ausencia de eventos extraordinarios durante el cierre de la sesión, la expectativa es que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para el próximo lunes se ubique en niveles inferiores a los observados en los últimos días.

Los analistas consideran que la combinación entre un dólar globalmente más débil y una reducción de la incertidumbre política local ha fortalecido la demanda por activos colombianos, favoreciendo así la apreciación del peso frente a la divisa estadounidense.