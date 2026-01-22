Policía iniciará aspersión terrestre con glifosato en Argelia, Cauca, desde enero de 2026

Colombia

La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, anunció el inicio de operaciones de aspersión terrestre con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos en el municipio de Argelia, Cauca, a partir de enero de 2026.

Así lo establece una carta conocida por Caracol Radio, enviada al alcalde municipal, Osman Duan Guaca Acosta, en la que se informa que las intervenciones se realizarán en el marco del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (PECAT), autorizado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Según la misiva, las operaciones se desarrollarán en el marco de la Resolución 01524 de 2016, que modificó el Plan de Manejo Ambiental para permitir este tipo de erradicación.

La Policía aseguró que las acciones se ejecutarán de manera “atenta y respetuosa”, conforme a las disposiciones ambientales vigentes.

¿Cómo será el plan de manejo?

El plan de manejo ambiental contempla siete fichas o programas, entre ellos un plan de contingencias y un plan de abandono y restauración final, con el objetivo de prevenir, controlar y mitigar posibles afectaciones ambientales durante el desarrollo de las labores.

La carta está firmada por el brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre, director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, y clasificada como información pública.