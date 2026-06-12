Mundial 2026: posibles rivales de Colombia si queda primera, segunda o tercera del grupo K

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Con el inicio del Mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026, el primero con 48 equipos, ya se empiezan a analizar los caminos que tendría la Selección Colombia en su búsqueda de avanzar a la gran final de la Copa del Mundo. ¿Es mejor queda primera, segunda o tercera del grupo?

Es por esto que en 6AM W se analizaron los posibles rivales que tendría la Tricolor en caso de terminar primera, segunda o tercera del grupo K del Mundial. Incluso, se planteó que ser primero no garantizaría un camino más flexible para el combinado nacional.

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Posibles caminos y rivales de Colombia en 16avos del Mundial 2026

Según explica la FIFA en su portal web, los tres caminos que tiene la Tricolor son:

Primera de grupo

Se enfrentaría al tercero de alguno de los grupos D, E, I, J y L. En esos cuadros están Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía, Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador, Francia, Senegal, Iraq, Noruega, Argentina, Argelia, Austria, Jordania, Inglaterra, Croacia, Ghana o Panamá.

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Para Félix de Bedout, el mejor panorama para Colombia sería ganarle el grupo a Portugal. “Colombia tiene una ventaja, jugará conociendo los resultados de los lusos, pero lo ideal para tratar de buscar un mejor camino es quedar primero o tercero; el segundo lugar puede ser un mal camino”.

Segunda de grupo

César Augusto Londoño fue claro que el segundo lugar del grupo sería el peor escenario posible, pues tendría que enfrentar al segundo del grupo L, pudiendo ser Croacia o Inglaterra.

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Tercero de grupo

La Tricolor entraría a un sorteo de los terceros, dependiendo de los puntos que haga. Allí podría enfrentar a selecciones del otro lado de la tabla.

¿Cuándo se juegan los dieciseisavos, octavos, cuartos, semis y final del Mundial?

Dieciseisavos: del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio.

del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio. Octavos: del sábado 4 de julio al martes 7 de julio.

del sábado 4 de julio al martes 7 de julio. Cuartos: del 9 de julio al 11 de julio.

del 9 de julio al 11 de julio. Semifinales: del 14 de julio al 15 de julio.

del 14 de julio al 15 de julio. Tercer lugar: 18 julio.

18 julio. Final: 19 julio.

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Escuche el análisis completa aquí: