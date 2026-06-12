MinTransporte confirmó que tarifa diferencial de peaje operará a finales de junio en Eje Cafetero

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó en 6AM W, que la tarifa diferencial en los peajes de concesión Autopistas del Café comenzará a operar a finales de junio de este año. Por lo que desmintió las versiones que indicaban que la medida entraría en vigencia hasta 2027.

La funcionaria explicó en Caracol Radio que hubo una confusión generada por declaraciones de la Consejera Presidencial para las Regiones, Luz María Múnera, situación que ya fue rectificada oficialmente.

Según señaló, los acuerdos alcanzados durante las mesas de diálogo con comunidades, gremios y autoridades locales del Eje Cafetero se mantienen.

“Estos acuerdos que durante semanas se desarrollaron en esas mesas se cumplen. Nosotros ya publicamos la resolución y le he pedido al equipo que lo hagamos de la manera más eficiente posible para que incluso en el mes de junio ya comiencen a operar esas tarifas diferenciales”, afirmó la ministra.

MinTransporte Rojas indicó que el proyecto de resolución ya se encuentra publicado para comentarios ciudadanos, como exige el procedimiento administrativo. Una vez concluya este proceso, se responderán las observaciones recibidas, se realizarán ajustes de forma y posteriormente se expedirá la resolución definitiva, la cual deberá ser firmada por la titular de la cartera de Transporte.

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