🔴 Canadá vs Bosnia Herzegovina EN VIVO|Siga el minuto a minuto del primer partido del Grupo B

Se da inicio en el Grupo B el ritmo de competencia en la Copa del Mundo 2026.

Canadá inicia su participación en el Mundial 2026 con la ilusión de aprovechar la localía y confirmar su crecimiento futbolístico bajo la dirección de Jesse Marsch. El conjunto norteamericano, uno de los países anfitriones del torneo, buscará superar la fase de grupos de un tercer torneo importante en los últimos tres años.

Previa del partido

Canadá afronta el Mundial 2026 con la ilusión de cambiar su historia en la máxima cita del fútbol. El conjunto norteamericano disputa su segunda Copa del Mundo consecutiva y apenas la tercera de su historia, buscando conseguir sus primeros puntos tras perder los seis partidos que ha jugado en las ediciones de México 1986 y Catar 2022.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina participa en su segundo Mundial luego de su debut en Brasil 2014, donde quedó eliminada en la fase de grupos pese a conseguir una victoria. Los europeos llegan tras una exigente clasificación, en la que superaron las repescas frente a Gales e Italia para asegurar su presencia en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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