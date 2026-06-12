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12 jun 2026 Actualizado 14:19

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Internacional

Se cayó Meta a nivel mundial: se registran fallas en Facebook, WhatsApp e Instagram

Usuarios de Facebook, WhatsApp e Instagram reportan fallas.

META. (Photo by Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images)

META. (Photo by Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

META. (Photo by Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images)
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En la mañana de este viernes, 12 de junio, se registró la caída de Meta a nivel mundial. Usuarios de redes sociales reportaron fallas en Facebook, WhatsApp e Instagram.

El portal Downdetector detectó un incremento en las fallas en las redes sociales de Meta, incluso reportando que sus dominios estaban totalmente caídos.

Al intentar ingresar a la página principal de Facebook, el portal no carga:

Caída de Facebook

Caída de Facebook

Caída de Facebook

Caída de Facebook

De otro lado, también se registran problemas en la plataforma de mensajería de WhatsApp: no se envían mensajes y en algunos casos no carga WhatsApp Web.

En Colombia, en X se volvió tendencia “Meta”, con miles de comentarios acerca de la caída de las redes sociales:

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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