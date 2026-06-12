Se cayó Meta a nivel mundial: se registran fallas en Facebook, WhatsApp e Instagram

En la mañana de este viernes, 12 de junio, se registró la caída de Meta a nivel mundial. Usuarios de redes sociales reportaron fallas en Facebook, WhatsApp e Instagram.

El portal Downdetector detectó un incremento en las fallas en las redes sociales de Meta, incluso reportando que sus dominios estaban totalmente caídos.

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Al intentar ingresar a la página principal de Facebook, el portal no carga:

Caída de Facebook Ampliar Caída de Facebook Cerrar

De otro lado, también se registran problemas en la plataforma de mensajería de WhatsApp: no se envían mensajes y en algunos casos no carga WhatsApp Web.

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En Colombia, en X se volvió tendencia “Meta”, con miles de comentarios acerca de la caída de las redes sociales: