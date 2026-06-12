Se cayó Meta a nivel mundial: se registran fallas en Facebook, WhatsApp e Instagram
Usuarios de Facebook, WhatsApp e Instagram reportan fallas.
En la mañana de este viernes, 12 de junio, se registró la caída de Meta a nivel mundial. Usuarios de redes sociales reportaron fallas en Facebook, WhatsApp e Instagram.
El portal Downdetector detectó un incremento en las fallas en las redes sociales de Meta, incluso reportando que sus dominios estaban totalmente caídos.
Al intentar ingresar a la página principal de Facebook, el portal no carga:
De otro lado, también se registran problemas en la plataforma de mensajería de WhatsApp: no se envían mensajes y en algunos casos no carga WhatsApp Web.
En Colombia, en X se volvió tendencia “Meta”, con miles de comentarios acerca de la caída de las redes sociales:
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...