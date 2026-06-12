En vandalismo y destrucción del espacio público terminó actividad de campaña de Cepeda en Bogotá

Bogotá D.C

En horas de la noche de este jueves 11 de junio se presentaron alteraciones al espacio público durante una actividad de campaña política en la localidad de Chapinero en Bogotá.

Ediles simpatizantes al candidato presidencial, Iván Cepeda, como Katherine Garavito del Pacto Histórico y Félix Millán del Partido Verde, organizaron un evento de campaña en el Parque de los Hippies.

La reunión, cómo fue convocado el evento, se comenzó a organizar hacia las 5:50 de la tarde con la instalación de una tarima en el parque. Durante el evento se realizaron presentaciones artísticas de cantantes locales, hubo algunos discursos y demás.

Sin embargo, los vecinos del sector reportaron un alto consumo de sustancias psicoactivas, vandalismo y destrucción del espacio público, por lo que solicitaron la presencia de alguna autoridad para controlar la situación.

Los gestores de convivencia solicitaron a los organizadores del evento los permisos para la instalación de la tarima, pero estos no los tenían. Asimismo, se pidió a los asistentes evitar las afectaciones al espacio público, pero hicieron caso omiso.

Desde el Distrito confirman a este medio de comunicación que la acción policial en estos casos se restringe porque el evento fue presentado como una actividad política.