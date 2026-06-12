“Es un complemento al SOAT, no un impuesto”: senador Julio Elías por polémico “mico” en proyecto

Julio Elías Vidal, senador del Partido de la U, estuvo en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la polémica que ha generado un articulo en un proyecto de ley, para crear un nuevo seguro obligatorio para conductores.

Se trata del artículo 37 de la iniciativa para crear el sistema de licencias por puntos en Colombia; y aunque esa propuesta ha sido vista con buenos ojos, la posible creación del nuevo seguro ha generado rechazo de ciudadanos, e incluso, de las mismas aseguradoras.

“Se trata de un seguro para daños materiales. Esto es como un complemento al SOAT; no es que sea un impuesto, como lo están llamando algunas personas”, explicó el senador.

Y agregó sobre las motivaciones para incluir este articulo: “Nosotros vemos en ciudades como Bogotá que, cuando hay un accidente, la gente se baja de sus vehículos a pelear por ver quién paga los daños materiales del otro vehículo. Eso debe acabarse en el país. En en países como Estados Unidos se bajan de un accidente y lo único que discuten es quién paga los daños”.

La iniciativa está en su ultimo debate en la plenaria del Senado. Y podría aprobarse el martes o miércoles de la semana siguiente, antes de que termine esta legislatura el 20 de junio.

Al respecto, Gustavo Morales, presidente de la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda), aseguró en 6AM W que puede que un seguro obligatorio no sea el mejor camino para cubrir daños materiales, como lo propone el senador: “probablemente no es el mejor o no es el más eficiente. Entonces, miremos alternativas, abordemos eso con la seriedad que amerita una política pública al respecto”.

Según expertos y otras voces que han rechazado la propuesta, como la de Daniel Briceño, representante electo del Centro Democrático, con este nuevo seguro los motociclistas estarían pagando $367.000 pesos al año y los conductores de automóvil $786.000.

Sin embargo, Vidal aseguró que ese valor podría ser inferior. En todo caso, en medio de la entrevista en 6AM W el senador anunció que está dispuesto a retirar el artículo, si es para salvar el proyecto de licenciamiento por puntos y poder llegar a un consenso sobre cómo cubrir los daños materiales en accidentes en Colombia.