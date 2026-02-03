Ecopetrol puede ser la empresa eje de la reactivación energética del occidente venezolano: Petro

Este martes, 3 de febrero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló en exclusiva para los micrófonos de Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo y dio detalles sobre la reunión del primer mandatario con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Durante la conversación el presidente Petro se refirió a la pregunta que le hizo Donald Trump sobre Delcy Rodríguez y la situación en Venezuela, a lo cual el presidente confirmó que ha podido hablar con las “fuerza oficialista raciones” del vecino país.

“Creo que Venezuela se lo merece, lo he repetido muchas veces. El presente y el futuro es lo fundamental”, dijo.

Asimismo, el presidente Gustavo Petro considera que este mensaje fue entendido por el Gobierno de Donald Trump.

Por otra parte, el presidente Petro aseguró que conversaron sobre la reactivación del occidente de Venezuela: “El Gobierno de Trump vio la posibilidad inmediata de levantar sanciones y abrir las posibilidades de que Ecopetrol sea la empresa eje de esa reactivación junto con la empresa venezolana en monómeros”.

Esto con el objetivo de que Colombia ofrezca mucha energía limpia eléctrica para Venezuela.

