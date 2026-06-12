Dará muchos resultados: Experto en banca privada de Estados Unidos sobre debut SpaceX en Wall Street

Javier Olarte, colombiano que trabaja en la banca privada de Estados Unidos, habló sobre el lanzamiento de Space X en Wall Street

SpaceX, empresa fundada por Elon Musk en 2002, hizo su debut en Wall Street y empezó a cotizar por encima de los 150 dólares por acción, consolidando la condición de su fundador como billonario. Esta fue considerada la mayor salida a bolsa de la historia.

Tras este acontecimiento en la economía norteamericana, Javier Olarte, colombiano que trabaja en la banca privada de Estados Unidos, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre el impacto que tuvo el lanzamiento de SpaceX a la bolsa.

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“Esto es algo que va a dar muchos resultados en el futuro. Lógicamente tiene mucha especulación, pero es algo que definitivamente va a ayudar mucho y los inversores están muy atentos a lo que puede pasar”, explicó.

El experto explicó que muchos inversores que llaman retail investors querían ingresar a comprar, pero no podían hacerlo porque la acción estaba detenida. Esto se produce porque primero se abrió y salió al mercado para los inversionistas institucionales que son acreditados y tenían acceso para esta compra.

“Si cualquiera de nosotros, como inversores normales, queríamos hacerlo, no se podía”, expresó Javier Olarte.

Al comparar su salida a bolsa de SpaceX con otras compañías como Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, entre otras, Olarte afirma que se puede calificar como bueno su debut en Wall Street .

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“Con la información que yo he podido ver hasta el momento, yo creo que les ha ido excelentemente. La demanda que han tenido el día de hoy es increíble. Estaba leyendo de algunas de las inversiones de los grandes fondos y compañías, estamos hablando de 10 billones, 5 billones. Estas compañías financieras grandes han hecho unas inversiones increíbles en este IPO. Ya hay más de 100 billones de dólares que se han invertido en esta mañana en la compra inicial de esos grandes inversores”, apuntó el experto en la banca y el mercado bursátil.

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