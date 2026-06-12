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“Es impredecible saber cuál es el verdadero interés de Trump con el acuerdo de Irán”: John Kirby

John Kirby es un contralmirante retirado de la Marina de Estados Unidos y uno de los funcionarios con mayor experiencia en temas de seguridad nacional y política exterior, actualmente es director del Institute of Politics de la Universidad de Chicago.

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Con su amplio conocimiento habló en 6AM W de Caracol Radio sobre la incertidumbre ante un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán tras meses de tensiones y enfrentamientos.

La crisis entre Estados Unidos e Irán atraviesa un momento decisivo. Este viernes, el presidente Donald Trump aseguró que suspendió nuevos ataques contra territorio iraní y afirmó que un acuerdo podría alcanzarse durante los próximos días. Sin embargo, desde Teherán las autoridades han respondido con cautela y sostienen que todavía no existe un entendimiento definitivo.

Las declaraciones llegan después de una nueva escalada de tensiones entre ambos países. En las últimas horas, el mandatario estadounidense Donald Trump pasó de advertir sobre una respuesta contundente contra Irán a expresar optimismo sobre el avance de las conversaciones diplomáticas.

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Entre los principales temas en discusión se encuentran el futuro del programa nuclear iraní y la situación en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo y gas cuya actividad se ha visto afectada por el conflicto.

Israel también sigue de cerca las negociaciones. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu informó que el líder israelí habló con Trump y expresó su satisfacción ante la posibilidad de que cualquier acuerdo incluya restricciones al programa nuclear iraní.

Aunque las señales de diálogo han aumentado, los recientes incidentes militares en la región y las diferencias entre Washington y Teherán mantienen la incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar una solución duradera.

¿Se puede hablar de un acuerdo?

Se espera que este acuerdo se logre, es difícil saberlo porque ya se ha estado en esa etapa antes porque Donald Trump anuncia que hay un acuerdo y minutos después se esfuma por alguna razón esa posibilidad, “Hay que tener cautela, ver estos detalles del acuerdo es muy importante para saber realmente si este acuerdo a largo plazo es sostenible”, dijo el experto.

¿El gran perdedor es Donald Trump?

“Es difícil saber qué va a pasar con lo que dice Donald Trump, es absolutamente impredecible saber cuál es su intención o cuál es su verdadero interés en todo este acuerdo… No se lograron los intereses que tenían los Estados Unidos”.

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