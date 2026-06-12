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12 jun 2026 Actualizado 22:07

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Colectivo de abogados rechaza propuesta de De la Espriella de eliminar el impuesto saludable

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella, señaló que se trata de una medida ideológica; abogados recuerdan que es una estrategia promovida por la OMS.

Abelardo De La Espriella. (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images)

Abelardo De La Espriella. (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Abelardo De La Espriella. (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images)
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El colectivo de abogados José Alvear Restrepo rechazó las declaraciones de la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, de eliminar el impuesto que se impuso a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados, conocido como impuesto saludable.

Lea también: Vamos a eliminar el impuesto saludable: fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella

¿Qué dijo José Manuel Restrepo?

De acuerdo con Restrepo, se trata de una medida que “no tiene ningún sentido”, que condiciona los hábitos de consumo de los ciudadanos, y que se adoptó por “razones ideológicas”.

¿Qué respondió el colectivo?

“Hemos defendido el impuesto a las bebidas azucaradas y a los productos ultraprocesados, porque es una medida que protege el derecho a la salud, por tanto el comentario del candidato a la vicepresidencia, el señor Restrepo, quien afirmó que esta medida es ideológica, no tiene ningún sustento técnico, al contrario, esta medida es promovida por la Organización Mundial de la Salud para proteger los de los niños, niñas y adolescentes que cada vez más tienen enfermedades producidas por el alto consumo de estos productos”, explicó la abogada Yessika Hoyos Morales.

El colectivo de abogados recordó que el impuesto a las bebidas endulzadas es una medida que existe en más de 74 países y que, por lo por tanto, no se puede proponer si eliminación.

Eliminarlo afectaría la salud de los colombianos, hay un principio de no regresividad y esperamos que quien llegue a la presidencia cumpla estos principios”, señaló la abogada Hoyos.

Lea más: “La justicia está operando”: Restrepo celebró freno a orden que les prohibía usar símbolos patrios

Y agregó: “Eso no es una política impositiva, es una política de salud, seguramente hay que mantenerla y seguramente revisarla permanentemente”, concluyó.

Estas fueron las declaraciones de José Manuel Restrepo

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