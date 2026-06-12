Colectivo de abogados rechaza propuesta de De la Espriella de eliminar el impuesto saludable

El colectivo de abogados José Alvear Restrepo rechazó las declaraciones de la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, de eliminar el impuesto que se impuso a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados, conocido como impuesto saludable.

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¿Qué dijo José Manuel Restrepo?

De acuerdo con Restrepo, se trata de una medida que “no tiene ningún sentido”, que condiciona los hábitos de consumo de los ciudadanos, y que se adoptó por “razones ideológicas”.

¿Qué respondió el colectivo?

“Hemos defendido el impuesto a las bebidas azucaradas y a los productos ultraprocesados, porque es una medida que protege el derecho a la salud, por tanto el comentario del candidato a la vicepresidencia, el señor Restrepo, quien afirmó que esta medida es ideológica, no tiene ningún sustento técnico, al contrario, esta medida es promovida por la Organización Mundial de la Salud para proteger los de los niños, niñas y adolescentes que cada vez más tienen enfermedades producidas por el alto consumo de estos productos”, explicó la abogada Yessika Hoyos Morales.

El colectivo de abogados recordó que el impuesto a las bebidas endulzadas es una medida que existe en más de 74 países y que, por lo por tanto, no se puede proponer si eliminación.

“Eliminarlo afectaría la salud de los colombianos, hay un principio de no regresividad y esperamos que quien llegue a la presidencia cumpla estos principios”, señaló la abogada Hoyos.

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Y agregó: “Eso no es una política impositiva, es una política de salud, seguramente hay que mantenerla y seguramente revisarla permanentemente”, concluyó.

Estas fueron las declaraciones de José Manuel Restrepo

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