¿Quién es alias ‘Leito’? Presunto autor material del ataque a un helicóptero de la Policía en Antioquia

Alias Leito - Imagen tomada de video del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia // Redes Sociales // Imagen de referencia helicóptero / Cortesía

Las autoridades atribuyen a la Estructura 36 de las disidencias, facción de alias Calarcá, el ataque contra un helicóptero de la Policía Nacional en zona rural de Amalfi, Antioquia, que deja hasta el momento 13 uniformados muertos este 21 de agosto.

De acuerdo con información de inteligencia, los responsables de accionar este atentado estarían bajo el mando de Gilberto de Jesús Hoyos Zapata, alias “Leito” o “Eléctrico”, el quinto cabecilla de la estructura.

A sus 31 años, y luego de haber estado siete en la organización, las autoridades responsabilizan a Hoyos de haber consolidado una red de control criminal en los municipios de Amalfi, Anorí e Ituango, así como en veredas de Tarazá (Antioquia).

Este hombre habría sido capturado en el año 2024 en una caravana con disidentes que se movilizaba por Antioquia, y dejado en libertad días después por cuestiones de diálogos de paz. No obstante, sería también responsable de diferentes ataques contra la fuerza pública.

Perfil delictivo de alias “Leito”

• Nacido el 16 de diciembre de 1993.

• Ingresó a las disidencias en el año 2018 como integrante raso y en 2020 ya ejercía como cabecilla de comisión.

• Actualmente es señalado de ordenar homicidios de civiles acusados de colaborar con el Clan del Golfo y de coordinar ataques contra infraestructura estratégica, incluidos proyectos hidroeléctricos y torres de energía.

• Su accionar ha estado marcado por el uso de artefactos explosivos improvisados (AEI), drones y hostigamientos armados.

Entre los hechos que se le atribuyen figuran:

• El asesinato de un civil en la vereda El Mandarino (Ituango) el 14 de noviembre de 2023.

• La muerte de Erasmo Antonio Pino durante una reunión comunitaria en La Granja (Ituango) el 24 de junio de 2024.

• La incineración de maquinaria del proyecto hidroeléctrico de EPM en julio de 2024.

Estructura criminal

El organigrama de la Estructura 36 de las disidencias está encabezado por Óscar Javier Cuadros Zea, alias “Chejo” o “Alejandro”, cabecilla principal, por ende, se presume que sería el autor intelectual del atentado en Amalfi, Antioquia, contra la aeronave de Antinarcoticos de la Policía Nacional.

Alias “Chejo”, nació el 15 de agosto de 1979 y cuenta con más de 30 años de trayectoria criminal. Actualmente se desempeña como cabecilla principal de la estructura.

Su accionar se concentra en los sectores de La Usura, Tachuelo y Tazcochamo, así como en las veredas de Providencia, Los Trazos, San Isidro, El Carmín, Madraseca y en el corregimiento de Liberia, del municipio de Anorí, Antioquia.

En su accionar delictivo, y los hechos más recientes, está el del año 2023, cuando ordenó la instalación de artefactos explosivos en la vereda Tazcochamo, atentados contra la fuerza pública y el asesinato de dos soldados.

Luego, en 2024 participó en el secuestro de dos integrantes de la Policía Nacional en Anorí y en el asesinato de líderes comunales señalados de colaborar con el Estado.

Efectos operacionales y modus operandi

Alias Chejo es considerado un actor estratégico dentro de la Estructura 36 de las disidencias.

En los siguientes niveles figuran Oswaldo Enrique Agudelo Agudelo, alias “Manuel Guaricho”; Kevin Orley Gómez Muñoz, alias “Davinson” o “Barbas”; Jorge Iván Ospina Salazar, alias “Guillermino”; y finalmente alias “Leito”, señalado como pieza clave en la comisión armada que habría ejecutado el ataque contra la aeronave.

Capacidad de amenaza

Los reportes de inteligencia militar, afirman que la facción de Calarcá de la Estructura 36 mantiene un patrón de violencia, control territorial y ataques de diferentes tipos contra la Fuerza Pública y la infraestructura.

Con el atentado al helicóptero, por ejemplo, este grupo reafirma que tiene una capacidad delictiva mayor en el nordeste del país y sobre todo, analistas ven el ataque como una falta de voluntad de paz, ya que con estas disidencias se está en proceso de diálogo, a pesar de no haber actualmente un cese al fuego bilateral.