“Su esposa está destrozada, su hija no sabe”: hermano de Subintendente fallecido en ataque en Amalfi
Luis Camacho, hermano del Subintendente José Camacho, habló sobre el atentado en Amalfi en el que falleció su hermano
“Él me decía que por allá estaba peligroso” Hermano de Subintendente condena ataque en Amalfi
04:30
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Policías asesinados en ataque con dron en Amalfi (Antioquia) // Colprensa // Imagen tomada del video del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia // Redes sociales
Luis Camacho es el hermano del Subintendente José Camacho, quien falleció el día de ayer luego del ataque que sufrió un helicóptero de la Policía Nacional en el Nordeste Antioqueño, donde fallecieron 12 uniformados y un número indefinido de personas resultaron heridas.