Aeronave no tripulada desaparecida de la FAC sería un sistema ScanEagle de inteligencia

Tras conocerse la desaparición de una aeronave no tripulada de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en el sur del Cauca, Caracol Radio confirmó que el sistema perdido corresponde a un ScanEagle, una de las plataformas utilizadas por las Fuerzas Militares para labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

La aeronave adelantaba operaciones ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento) cuando se perdió el contacto, lo que obligó a activar protocolos de búsqueda en la zona.

El ScanEagle es una Aeronave Remotamente Tripulada (ART) utilizada por la FAC en operaciones contra grupos armados organizados, narcotráfico y vigilancia estratégica en corredores utilizados por estructuras criminales.

Este sistema táctico puede operar durante largos periodos realizando monitoreo en tiempo real, seguimiento de objetivos y recopilación de información de inteligencia en zonas de difícil acceso.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana ha empleado este tipo de plataformas en operaciones contrainsurgentes, antiterroristas y antinarcóticos, acumulando miles de horas de vuelo en misiones de vigilancia aérea no tripulada.

Fuentes militares indicaron que el ScanEagle hace parte de la capacidad tecnológica desplegada por la FAC para operaciones day/night y monitoreo permanente en regiones priorizadas por amenazas de seguridad.