Helicóptero de la Policía Nacional cayó en Amalfi, Antioquia: fue atacado por un dron

Un helicóptero de la Policía Nacional, que brindaba seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca, fue atacado con un dron durante los últimos minutos en la vereda Los Trozos, zona rural del municipio de Amalfi, nordeste antioqueño.

De manera preliminar, fuentes oficiales indicaron que el hecho ocurrió luego de un operativo de las autoridades en el que se logró la incautación de cocaína del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño.

Según el reporte, la aeronave habría sido impactada en la parte encargada de estabilizar el helicóptero, lo que habría provocado la caída.

El presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X, confirmó que el balance indica que, por ahora, el ataque deja un técnico muerto.

“Logramos incautación de tonelada y media de cocaína del clan del golfo en Urabá y su reacción sucede en la zona, en la erradicación de hoja de coca en Amalfi, Antioquia, logran derrumbar un helicóptero de la policía, con hasta el momento un técnico muerto”, señaló el presidente.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón informó que ya se activó la red hospitalaria para atender el hecho.

“Estamos atentos a esta noticia tan dolorosa para la democracia y triste para nuestras Fuerzas”, señaló en su cuenta en X.

Las autoridades se desplazan a esta hora hacia el lugar del siniestro para atender la emergencia e iniciar las labores de verificación.

Aunque aún no se han atribuido responsables, en la zona tienen presencia de grupos armados ilegales como disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.