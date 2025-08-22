El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Alcalde de Cali: “Están disminuyendo los recursos para seguridad y no están matando”

El jueves 21 de agosto Colombia fue testigo de dos atentados, uno perpetrado en la ciudad de Cali y otro en Amalfi, Antioquia. Mientras en la capital del Valle del Cauca se han registrado 76 heridos y seis víctimas fatales, en Amalfi van 13 muertos.

El atentado en Cali ocurrió cerca de la base aérea militar Marco Fidel Suárez. En este atentado, según la Alcaldía, los criminales hicieron uso de un carro bomba.

Ahora bien, el alcalde Alejandro Eder conversó con Caracol Radio sobre el dolor en Cali tras el atentado.

¿Cómo están los heridos por el atentado?

El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar habló sobre la incertidumbre por los 76 heridos que dejó la explosión.

Dijo que se encuentran siendo atendidos en centros de salud, y que su estado es variable por la gravedad de las heridas.