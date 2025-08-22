Cúcuta

Dos ataques violentos se registraron en la ciudad de Cúcuta

Un muerto y dos heridos fue el saldo de los más recientes ataques sicariales.

Ataque sicarial en Cúcuta / Foto: Cortesía

Ataque sicarial en Cúcuta / Foto: Cortesía

Cúcuta.

Un nuevo hecho de violencia se registró a la 1:45 de la tarde de este jueves en el barrio Panamericano de Cúcuta, donde fue asesinado Orlando Roa Urrutia, de 63 años, dentro de un hospedaje del sector.

Según las autoridades, en el lugar fueron halladas tres vainillas. Testigos señalaron que el sicario llegó en una motocicleta Dinamic Pro, color gris mate con verde, que tenía la placa cubierta.

Vestía un buso blanco, pantalón y zapatos negros, además de un casco negro. Roa Urrutia se dedicaba a trabajar como latonero en un taller de decoración y pinturas.

Horas más tarde, en la avenida Las Américas, hombres armados ingresaron a un establecimiento de billar y dispararon contra dos personas que se encontraban en el lugar. Ambos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al Policlínico de Atalaya, donde permanecen bajo pronóstico reservado.

Recordemos que el miércoles por esta misma avenida fue asesinada una persona y otra más resultó herida.

La Policía Metropolitana de Cúcuta indicó que hasta el momento se desconocen los móviles de estos ataques e investigan si tiene que ver con la disputa entre Los Turcos y Los Mexicanos.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad