Dos ataques violentos se registraron en la ciudad de Cúcuta

Cúcuta.

Un nuevo hecho de violencia se registró a la 1:45 de la tarde de este jueves en el barrio Panamericano de Cúcuta, donde fue asesinado Orlando Roa Urrutia, de 63 años, dentro de un hospedaje del sector.

Según las autoridades, en el lugar fueron halladas tres vainillas. Testigos señalaron que el sicario llegó en una motocicleta Dinamic Pro, color gris mate con verde, que tenía la placa cubierta.

Vestía un buso blanco, pantalón y zapatos negros, además de un casco negro. Roa Urrutia se dedicaba a trabajar como latonero en un taller de decoración y pinturas.

Horas más tarde, en la avenida Las Américas, hombres armados ingresaron a un establecimiento de billar y dispararon contra dos personas que se encontraban en el lugar. Ambos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al Policlínico de Atalaya, donde permanecen bajo pronóstico reservado.

Recordemos que el miércoles por esta misma avenida fue asesinada una persona y otra más resultó herida.

La Policía Metropolitana de Cúcuta indicó que hasta el momento se desconocen los móviles de estos ataques e investigan si tiene que ver con la disputa entre Los Turcos y Los Mexicanos.