Alias ‘Chalá’ estaría fingiendo su muerte en redes sociales para evadir a las autoridades

Caracol Radio conoció publicaciones y videos en redes sociales con los que presuntamente alias ‘Chalá’, señalado del crimen del periodista Mateo Pérez, estaría intentando hacer creer que murió en medio de operaciones militares en Antioquia.

En los contenidos conocidos por este medio aparecen mensajes de despedida, imágenes en tono de luto y videos del cabecilla de la estructura 36 de las disidencias Farc en zonas selváticas, mientras otras cuentas replican publicaciones insinuando su supuesta muerte.

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En uno de los videos conocidos por Caracol Radio, alias ‘Chalá’ aparece en medio de la vegetación y observando hacia el horizonte, mientras en otras fotografías posa frente a la cámara y en otra imagen aparece abrazando un animal silvestre.

De hecho, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la versión que se viene manejando y aseguró que alias ‘Chalá’ continúa vivo y que estaría usando desinformación para intentar protegerse de las autoridades.

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“Respecto a Chalá, es un criminal, es un torturador que está vivo e intenta protegerse con desinformación diciendo que está muerto”, afirmó el ministro.

El jefe de la cartera de Defensa aseguró además que las operaciones militares continuarán contra la estructura 36 de las disidencias Farc en Antioquia.

“La estructura criminal 36 es una amenaza y por ello no cesaremos hasta neutralizarla y en el caso de Chalá no pararemos hasta llevarlo a la justicia”, señaló Sánchez.

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El ministro confirmó que continúa vigente una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita ubicar a alias ‘Chalá’ y de hasta 640 millones por alias ‘Primo gay’.