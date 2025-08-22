Capturado por atentado en Cali tenía brackets: No están en la selva, los están atendiendo como reyes

Colombia tiene dolor, pero también tiene rabia por el recrudecimiento de la violencia y los últimos atentados en Cali y Amalfi que acabaron con la vida de varios inocentes.

En Cali, hay un panorama de incertidumbre y dolor por el atentado que cobró la vida de 6 personas y dejó a 76 gravemente heridas.

El secretario de Gobierno de Cali, Diego Fernando Hau rechazó en 6AM el atentado perpetrado en inmediaciones de la base aérea militar Marco Fidel Suárez, y cuestionó la permisividad que el gobierno Petro está teniendo con los grupos armados, que están atentando contra los colombianos.

Lea también: ¿Habrá toque de queda en Cali hoy 22 de agosto tras atentado con carro bomba? Esto se sabe

Atentado en Cali: capturado uno de los presuntos responsables

Dijo que uno de los capturados por el atentado en Cali tiene brackets, es decir que tienen todo el tiempo y espacio para hacerse esta clase de tratamientos, y no se encuentran en la selva como siempre nos hacen creer.

“La persona que ha sido capturada, como posible delincuente terrorista, que lideró esto, tenía brackets, lo que quiere decir que tiene tiempo suficiente y tranquilidad para ir al médico, para sentarse dos horas con un odontólogo para que le instalen y mejoren su sonrisa”, puntualizó.

¿Por qué tanta permisividad para los criminales?

Cuestionó la permisividad y las ayudas para los guerrilleros y criminales, que hoy están atacando al país: “Aquí los tenemos tranquilos, yendo al odontólogo a recuperar su sonrisa”.

Escuche la entrevista de 6AM