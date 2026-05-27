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27 may 2026 Actualizado 10:10

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Con explosivos atacan el batallón “Cartagena” en Riohacha: 12 soldados heridos

Según el Ejercito Nacional, este acto terrorista fue perpetrado por el ELN.

Ataque con explosivos

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Momentos de tensión y pánico se vivieron en horas de la madrugada de este miércoles 27 de mayo, en el Batallón de Infantería Mecanizado N°6 “Cartagena”, ubicado en la vía Riohacha–Maicao, luego de que se reportara una fuerte explosión, al parecer un ataque con explosivos contra las instalaciones militares.

Según versiones preliminares y videos que ya circulan en redes sociales, la detonación habría generado alarma entre uniformados, estudiantes y habitantes de sectores cercanos. Varias personas aseguran haber escuchado un fuerte estruendo que sacudió gran parte de la zona.

Mediante un comunicado, el Ejército Nacional rechazó este acto terrorista, que deja preliminarmente 12 soldados heridos y zozobra en la población civil.

“Esta acción criminal que habría sido perpetrada por integrantes del grupo armado ELN, con la activación de dispositivos explosivos, atenta contra la tranquilidad y seguridad del pueblo guajiro y será puesta en conocimiento de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes”, indica el Ejército.

Tras la explosión, la Troncal del Caribe, presenta cierre preventivo por unidades de la Policía y el Ejército, que mantienen acordonada la zona y adelantan labores de verificación y control para garantizar la seguridad en el sector.

Juan Carlos González

Juan Carlos González

Comunicador Social y Periodista egresada de la Universidad Inpahu y la Fundación Universitaria Unihorizonte....

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