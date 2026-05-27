Se conocen más detalles del atentado a Batallón del Ejército en Riohacha: no hay heridos de gravedad

Se conocen más detalles de atentado a Batallón del Ejército en Riohacha: no hay heridos de gravedad

Este miércoles, 27 de mayo, el país se levantó con un atentado terrorista con explosivos al Batallón de Infantería Mecanizado N°6 ‘Cartagena’, ubicado en la vía Riohacha – Maicao en hechos que serían atribuidos al ELN y que dejan, hasta el momento, 12 heridos.

En esa línea, Misael Velázquez, secretario de Gobierno de La Guajira, habló sobre la coyuntura en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, de Caracol Radio, y dio más detalles de los hechos.

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“Lo primero es repudiar desde el Gobierno departamental este lamentable hecho y ofrecer nuestra solidaridad con el Ejército Nacional, las familias de estos doce soldados, entre esos dos suboficiales, siete profesionales y tres regulares”, dijo.

Y agregó: “Este atentado se realizó a eso de las 12:30 a 1:00 de la mañana, en donde se destruyó toda la puesta o la guardia del batallón ‘Cartagena’, y un cuarto de alistamiento que estaba al lado”.

Así mismo, comentó que “este atentado se realizó desde un vehículo alrededor de unos 350 a 400 metros al frente de una vía que se llama Cucurumana, que va hacia resguardos indígenas”.

¿Quién perpetró el atentado y por qué?

El secretario Velásquez comentó que “los informes que se tienen es que es el ELN por un tema de retaliación. En estos últimos días han habido unas capturas que hubo por la vía hacia Maicao, otros en Riohacha”.

“No hay heridos de gravedad”

Por otro lado, el funcionario de La Guajira dio un parte de tranquilidad y explicó que, a pesar de los daños materiales que dejó el atentado, no hay heridos de gravedad.

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“No hay heridos de gravedad. Obviamente por las esquirlas de los explosivos y también por el sitio en el que se encontraban en la guardia hay heridos, pero no hay ninguno de grave, son heridos que están siendo atendidos por los médicos que también están en el batallón y los que están aquí también en el hospital de Riohacha, donde los atendieron, pero gracias a Dios no hay heridos de gravedad”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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