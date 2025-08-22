“Me arrebataron a mi hijo”: padre de policía barranquillero asesinado en Amalfi, Antioquia

Imagen tomada de video del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia // Redes Sociales // Imagen de referencia helicóptero

La tragedia golpea de frente a la familia de José Daniel Valera, policía de 24 años que perdió la vida en un ataque con dron contra el helicóptero en el que se transportaba en jurisdicción de Amalfi, Antioquia.

Su padre, Henry Valera, entre lágrimas narró cómo su hijo había solicitado traslado hace más de dos años, cansado de las operaciones en zona de monte, pero nunca recibió respuesta.

“Mi pelado ya estaba aburrido, me decía: papi, yo no quiero ir más, ya metí el traslado, pero eso demora mucho”, contó con la voz entrecortada.

José ingresó a la Policía por vocación

“Lo mío es el verde”, le dijo un día a sus padres cuando decidió no ir a la universidad. Cumplió el curso antinarcóticos y participaba en operativos contra cultivos ilícitos. Su rutina era dura: tres meses en operaciones y apenas 15 días de descanso.

El miércoles pasado fue la última vez que habló con su José Daniel por WhatsApp. “Me dijo: papi, amanecí bien. Bendiciones. Yo le respondí amén. Después no lo volví a llamar y ya en la tarde me dieron la noticia”, relató el hombre, con el dolor de haber perdido al menor de sus tres hijos.

José había comenzado a construir su vida. Hacía menos de 20 días se había mudado con su pareja a un apartamento en el que soñaban formar hogar. No alcanzó a estrenar esa nueva etapa.

Hoy su padre pide justicia y reclama mayor protección para los uniformados que cumplen misiones de alto riesgo. “Me arrebataron a mi pelado, tenía 24 años, iba a cumplir 25 en octubre. Se lo llevaron de mi lado, y no quiero que otra familia pase por este mismo dolor”, dijo.