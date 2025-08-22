¿Habrá toque de queda en Cali hoy 22 de agosto tras atentado con carro bomba? Esto se sabe

El consejo de seguridad que lideró el presidente Gustavo Petro en Cali, junto a las autoridades locales, no consideró la posibilidad de un toque de queda como medida extrema para garantizar la seguridad a raíz del atentado terrorista de la tarde del jueves ultimo frente a la base escuela militar de aviación “Marco Fidel Suarez” en la capital del Valle.

Entre las medidas adoptadas en esta reunión de seguridad y que serán evaluadas en el transcurso del día, se destaca la militarización con unidades del batallón PM , adscrito al comando de la tercera brigada, acantonada en Cali.

Igualmente operará en forma permanente y conjunta un puesto de mando unificado que servirá para evaluar la necesidad de ratificar o suspender medidas de seguridad.

La gobernación del Valle y la alcaldía de Cali ofrecen una recompensa de 800 millones de pesos para quien brinde información que permita dar con los autores intelectuales y materiales del atentado que tenia como objetivo la base aérea de la capital del Valle.

El ministerio de defensa, según se determinó en el consejo de seguridad, evaluará la disponibilidad de unidades de ejercito y policía para reforzar la vigilancia en Cali.

Qué es conmoción interior

El presidente Gustavo también descartó decretar estado de conmoción interior tras el atentado ocurrido en inmediaciones de la base área Marco Fidel Suárez, en Cali. El mandatario aseguró que se implementarán acciones concretas para combatir el narcotráfico y desarticular estructuras ilegales como las disidencias de las FARC.

El Estado de Conmoción interior es un mecanismo constitucional que otorga poderes extraordinario al Gobierno nacional para enfrentar alteraciones de orden público.

Incluso, Colombia ha declarado este estado en ocho ocasiones desde 1991, siendo la crisis del Catatumbo la más reciente.