Más de 19 mil uniformados de la Armada garantizarán la seguridad en las elecciones presidenciales

Más de 19 mil uniformados garantizarán la seguridad durante las elecciones presidenciales. (Foto: cortesía Armada de Colombia)

La Armada anunció el despliegue de más de 19 mil uniformados en todo el país como parte del “Plan Democracia”, para garantizar el orden público y la seguridad durante la jornada electoral.

La institución dispuso en total de 19.341 uniformados, de los cuales 11 mil estarán desplegados en zonas terrestres, marítimas y fluviales para custodiar 548 puestos de votación en 10 departamentos del país.

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¿Cómo van a estar distribuidos los uniformados?

Caribe

En la región Caribe, 4.481 uniformados de la Fuerza Naval estarán encargados de la seguridad de 238 puestos de votación ubicados en Bolívar, Sucre, Córdoba y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Además, se mantendrán operaciones de vigilancia y control en los ríos Atrato, Cauca y Magdalena.

Pacífico

En el Pacífico colombiano serán desplegados 3.799 tripulantes de las Brigadas de Infantería de Marina No. 02 y No. 04 para custodiar 308 puntos de votación en los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó. Las autoridades informaron que se realizarán patrullajes permanentes y acompañamiento a la población civil mediante capacidades marítimas, terrestres, fluviales y aeronavales.

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Orinoquía

En la Orinoquía, la Fuerza Naval contará con 1.980 efectivos y unidades fluviales tipo patrullera y hovercraft para apoyar la seguridad en zonas urbanas y rurales, en coordinación con la Registraduría, el Ejército y la Policía Nacional.

Amazonía

En la Amazonía, 871 integrantes de la Armada reforzarán la seguridad de las 41 mesas habilitadas en esta región del país, mediante operaciones coordinadas con la Policía Nacional y el apoyo de unidades fluviales especializadas.

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Son más de 41 millones de colombianos en el territorio los que están habilitados para ejercer su derecho al voto.