Desde Montería trasladaron a Bogotá a policías heridos tras ataque en Amalfi, Antioquia

Desde el Aeropuerto Los Garzones en Montería fueron trasladados al Hospital Militar de Bogotá los tres policías que sobrevivieron al ataque ocurrido en Amalfi, Antioquia, donde la tarde del jueves derribaron un helicóptero que dejó como saldo la muerte de 13 uniformados.

En un primer momento, se tenía previsto que los heridos fueran recluidos en la Clínica Cumi de Montería, pero decidieron llevarlos a la capital del país.

En la pista de aterrizaje estuvieron dispuestas varias ambulancias para atender a los lesionados en caso de que requirieran en terreno la ayuda médica.

Minutos después, desde un helicóptero fueron trasladados a un avión de la Fuerza Área que se encargó de hacer el traslado.

Como se sabe, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García; y el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, habían activado desde ayer los protocolos de ayuda para recibir a los heridos.

También se hablaba del traslado de los cadáveres a Medicina Legal de la capital ganadera, pero hasta el momento solo han pasado por Montería los heridos.