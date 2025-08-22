Hostigada base militar en El Tarra, Catatumbo

Cúcuta

Durante más de veinte minutos un grupo guerrillero atacó la base La Esperanza, en el municipio de El Tarra en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

Las autoridades informaron que las unidades militares pudieron repeler el hecho que se presentó en la zona, donde la comunidad tuvo que resguardarse en sus viviendas ante el ataque con ráfagas de fusil y explosivos.

En la acción no se presentaron militares, ni civiles lesionados, pero si se generó el temor y la zozobra en la población civil.

La base militar La Esperanza ha sido objeto de varios ataques en lo que va corrido del año, por parte de grupos guerrilleros que hacen presencia en la zona.

En esa área delinquen, actores ilegales como el Ejercito de Liberación Nacional, ELN y las disidencias armadas del frente 33 de las farc.