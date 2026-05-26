Cuándo empieza a operar TransMilenio por la 68: Obras alcanzan 80% ejecución incluido puente Venecia

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, con miras a constatar el avance de la obra de Transmilenio por la Avenida 68, durante el mes de mayo realizó una jornada de verificación en los puntos clave de la construcción en la capital colombiana. En donde el funcionario entregó un parte de tranquilidad a la ciudadanía al indicar que la obra llegó al 80% de progreso.

Adicionalmente, el director dio a conocer las fechas tentativas en las que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Alcaldía Mayor esperan que la obra de movilidad esté en funcionamiento en pro de los habitantes la ciudad de Bogotá. Así como los logros que está construcción ha logrado a lo largo de todo su desarrollo.

Avances de la obra de Transmilenio por la Av. 68

El IDU, junto a su director, Orlando Molano, informó que el proyecto ya cuenta con 17,07 kilómetros de longitud y que está dividido en 9 grupos, de los cuales ya se completó un 80,73 % de avance general de obra.

“Buenas noticias para los bogotanos: por fin el corredor de la av. 68 llega al 80 % de obra, ¡seguimos avanzando!”, aseguró el director Molano, desde la av. de Las Américas con av. 68, donde se construye el deprimido exclusivo para buses de TransMilenio, hito que también registra un avance importante con más del 93 % de obra y que pertenece al Grupo 3″, indicó el directivo.

De igual forma, mencionó los puntos claves con los que conectará la vía de movilidad a lo largo de la ciudad capitalina. “Este año, la instrucción del alcalde, Carlos Fernando Galán, es que ya tengamos TransMilenio conectando la av. Las Américas con la av. 68 hasta llegar al Grupo 5, que es el que queda en la 26, y de ahí conectar con la troncal de la 26 hasta la estación Museo Nacional”, añadió Orlando Molano.

¿Cuándo empieza a operar el Transmilenio por la troncal de la Av. 68?

De acuerdo al IDU, se espera que antes de finalizar el año 2026, más de la mitad de los grupos que componen la obra vial de la Av. 68 ya sean habilitados, lo que impactaría la movilidad de toda la ciudad de Bogotá:

Grupo 2 : va desde la calle 18 sur a la av. Las Américas ( 85,45 % avance de obra )

: va desde la calle 18 sur a la av. Las Américas ( ) Grupo 3 : va desde la av. Las Américas a calle 13 ( 86,71 % avance de obra )

: va desde la av. Las Américas a calle 13 ( ) Grupo 4 : va desde la calle 13 a La Esperanza ( 95,77 % avance de obra )

: va desde la calle 13 a La Esperanza ( ) Grupo 6 : va desde la calle 46 a la calle 66 ( 68,27 % avance de obra )

: va desde la calle 46 a la calle 66 ( ) Grupo 9: va desde la carrera 48 a carrera 9 (83,05 % avance de obra)

Hitos conseguidos gracias a la construcción del Transmilenio por la Av. 68

A través de su página web, el Instituto de Desarrollo Urbano informó que la troncal de la av. 68 genera más de 4800 empleos directos y es una obra estratégica para la movilidad de Bogotá, porque conectará el sur, occidente y norte de la ciudad. Dicha obra, fue recibida, en enero de 2024, por la Administración del alcalde Galán, con una ejecución general de obra promedio del 42,57 %, lo que significa que en poco más de dos años se ha avanzado cerca de un 40%.

Informaron además que, en sus más de 17 kilómetros, se construyen más de 320 mil m2 de espacio público, 166 mil m2 de zonas verdes y 16,86 km de ciclorruta, lo que la convierte en un corredor clave no solo para el transporte, sino también para el disfrute ciudadano y la sostenibilidad. Al finalizar la obra, el corredor y su zona de influencia tendrá más de 5424 árboles, entre ellos 2759 nuevos; además de 53 962 m2 de jardinería y 242 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).

Avance de la obra del puente de Venecia

Como parte de la obra troncal de TransMilenio por la Av. 68, el IDU dio a conocer el avance del estado de la construcción en el puente de Venecia. El cual, logró llegar a un progreso del 87%. Además, el instituto informó que actualmente se llevan a cabo fundidas de mezcla asfáltica en los carriles mixtos, paralelos al puente, del costado sur de la AutoSur.

Esto, con el fin de mejorar la movilidad de los vehículos que se desplazan desde Soacha hacia el centro de Bogotá. La meta por parte de las entidades distritales es habilitar en julio de 2026 esos carriles como primer alivio para el sector y, en diciembre de 2026, poner en funcionamiento el puente completo.

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