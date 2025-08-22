Estas son las identidades de los capturados por ataque terrorista que sacudió a la capital del Valle

Caracol Radio conoció que, Walter Esteban Yonda Ipía, oriundo de Corinto Cauca de 23 años de edad y Carlos Steven Obando Aguirre, oriundo de Cali con 26 años de edad, son los dos hombre capturados por estar presuntamente implicados en el atentado perpetrado con un camión bomba que explotó en inmediaciones de la base aérea que sacudió a la capital del Valle.

El ataque terrorista deja al menos siete personas muertas y más de 70 heridas.

La tarde de este viernes 22 de agosto, se surtirán las audiencias preliminares para legalizar la captura de los dos sujetos y avanzar con la imputación de cargos que, evalúa la Fiscalía, por los delitos de terrorismo, homicidio y porte ilegal de armas, municiones se uso privativo de las fuerzas armadas y explosivos.

Equipos de Fiscalía y Policía judicial de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales cuenta con elementos materiales probatorios que involucran a la estructura ‘Jaime Martínez’, de las disidencias de alias Iván Mordisco con el hecho violento en Cali y al Frente 36 del autodenominado ‘Estado Mayor Central’ con el derribo de un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia.