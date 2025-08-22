El gobierno ha ignorado las solicitudes para aumentar la asistencia militar: Andrés Rendón
El gobernador de Antioquia habló en 6AM de Caracol Radio y afirmó aumentó a 13 el número de víctimas fatales que dejo el ataque con dron a helicóptero de la Policía en Amalfi.
Luto en Amalfi: Gobernador confirma que aumentó a 13 los policías fallecidos en ataque a helicóptero
12:31
Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, durante discurso a los antioqueños. Foto: Gobernación
Noticia en desarrollo....