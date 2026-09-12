Tabla de posiciones Liga Colombiana: así quedó tras victoria de Santa Fe sobre Tolima en la fecha 10
Comenzó la jornada que se extenderá hasta el lunes 14 de septiembre.
Comenzó la décima fecha de la Liga Colombiana 2026-2, jornada que abrió el viernes 11 de septiembre con el duelo Jaguares de Córdoba vs Fortaleza y concluirá el lunes 14 de septiembre con el cruce América de Cali vs Deportivo Pasto.
Jaguares de Córdoba 2-2 Fortaleza
Fortaleza abrió la cuenta a los 10 minutos con Jhonier Blanco. Para la segunda parte, amplió diferencias Mariano Vázquez y cuando todo parecía perdido, Jaguares sorprendió. A los 79′ descontó Andrés Rentería y al minuto 85 Darwin López sentenció el empate definitivo.
Independiente Santa Fe 1-0 Deportes Tolima
Posteriormente, Santa Fe consiguió en el Estadio El Campín de Bogotá una sufrida victoria por la mínima diferencia (1-0) frente al Deportes Tolima. La única anotación del comproiso llego por cuenta de Nahuel Bustos a los 61 minutos.
Partidos pendientes de la fecha 10 de la Liga Colombiana
- Sábado 12 de septiembre
Internacional de Bogotá vs Llaneros (4:05 PM)
Boyacá Chicó vs Independiente Medellín (6:10 PM)
Alianza Valledupar vs Junior de Barranquilla (8:20 PM)
- Domingo 13 de septiembre
Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga (2 PM)
Atlético Nacional vs Águilas Doradas (4:05 PM)
Once Caldas vs Deportivo Cali (6:10 PM)
Cúcuta Deportivo vs Millonarios (8:15 PM)
- Lunes 14 de septiembre
América de Cali vs Deportivo Pasto (8 PM)
Tabla de posiciones de la Liga Colombiana
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...