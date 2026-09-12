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12 sep 2026 Actualizado 03:44

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Liga Colombiana

Tabla de posiciones Liga Colombiana: así quedó tras victoria de Santa Fe sobre Tolima en la fecha 10

Comenzó la jornada que se extenderá hasta el lunes 14 de septiembre.

Tabla de posiciones Liga Colombiana: así quedó con Santa Fe vs Tolima

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Comenzó la décima fecha de la Liga Colombiana 2026-2, jornada que abrió el viernes 11 de septiembre con el duelo Jaguares de Córdoba vs Fortaleza y concluirá el lunes 14 de septiembre con el cruce América de Cali vs Deportivo Pasto.

Jaguares de Córdoba 2-2 Fortaleza

Fortaleza abrió la cuenta a los 10 minutos con Jhonier Blanco. Para la segunda parte, amplió diferencias Mariano Vázquez y cuando todo parecía perdido, Jaguares sorprendió. A los 79′ descontó Andrés Rentería y al minuto 85 Darwin López sentenció el empate definitivo.

Independiente Santa Fe 1-0 Deportes Tolima

Posteriormente, Santa Fe consiguió en el Estadio El Campín de Bogotá una sufrida victoria por la mínima diferencia (1-0) frente al Deportes Tolima. La única anotación del comproiso llego por cuenta de Nahuel Bustos a los 61 minutos.

Partidos pendientes de la fecha 10 de la Liga Colombiana

  • Sábado 12 de septiembre

Internacional de Bogotá vs Llaneros (4:05 PM)

Boyacá Chicó vs Independiente Medellín (6:10 PM)

Alianza Valledupar vs Junior de Barranquilla (8:20 PM)

  • Domingo 13 de septiembre

Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga (2 PM)

Atlético Nacional vs Águilas Doradas (4:05 PM)

Once Caldas vs Deportivo Cali (6:10 PM)

Cúcuta Deportivo vs Millonarios (8:15 PM)

  • Lunes 14 de septiembre

América de Cali vs Deportivo Pasto (8 PM)

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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