Hinchas de Junior se enfrentaron con la Policía de Valledupar, en pleno estadio Armando Maestre

Hinchas del Junior se enfrentan con los Policías en el Estadio Armando Maestre Pavajeau / Colprensa.

Un nuevo episodio vergonzoso sacude al fútbol colombiano. Esta vez el epicentro fue el estadio Armando Maeste Pavajeau de Valledupar, donde los hinchas del Junior se enfrentaron con la Policía, en los minutos finales del juego en el que su equipo visitaba a Alianza FC.

Sobre los 80 minutos del encuentro, tras la derrota parcial 1-0, los aficionados arrojaron bengalas al terreno de juego e intentaron invadir la cancha, por lo que las autoridades debieron reaccionar, presentándose algunos enfrentamientos con un sector de la hinchada.

El partido debió ser suspendido durante cerca de 15 minutos debido a lo sucedido. Finalmente, tras controlarse la situación y el retiro de los aficionados de la tribunas, se terminó reanudando el compromiso.

Junior se expone ahora a una sanción a su plaza, el estadio Romelio Martínez. Ya se han presentado algunos antecedentes en este mismo campeonato, donde aficionados de un equipo causan desmanes como visitantes y terminan afectado a su club para sus juegos en condición de local.

¿Cómo terminó el partido?