🔴 Cúcuta vs Millonarios EN VIVO por Liga Colombiana: transmisión y minuto a minuto del partido

El conjunto motilón busca hacerse fuerte de local, mientras el equipo bogotano busca su primera victoria en el nuevo ciclo de Gamero

Cúcuta Deportivo recibe este domingo a Millonarios por la décima fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se disputará en el estadio General Santander a las 8:15 PM hora colombiana, donde el conjunto local buscará aprovechar el apoyo de su afición para sumar tres puntos importantes.

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Millonarios busca despegar

El cuadro embajador llega con 13 puntos en nueve partidos y necesita volver a ganar después de una seguidilla de resultados que le ha impedido acercarse a los primeros puestos. Además, Alberto Gamero todavía busca su primera victoria desde su regreso al banquillo azul.

Cúcuta quiere mantenerse arriba

El conjunto motilón suma nueve puntos en ocho encuentros y ocupa la zona media de la clasificación. Cúcuta viene de empatar 2-2 ante Deportivo Pasto y buscará repetir las buenas actuaciones que ha tenido como local para acercarse al grupo de los ocho.

Cuadrado a la espera de su debut

Una de las novedades en Millonarios es la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado, quien todavía no hará su debut con el conjunto azul. El futbolista firmó recientemente con el club hasta junio de 2027 y su estreno está previsto para los próximos compromisos.

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