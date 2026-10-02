Deportivo Cali, uno de los equipos sudamericanos que más jugadores ha utilizado: repase el listado

El Observatorio de fútbol del CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte), una entidad especializada en el análisis estadístico en el mundo del fútbol, lanzó un ranking de los equipos más inestables en Sudamérica según la cantidad de futbolistas diferentes que han jugado para el club en la liga local.

Los equipos colombianos que integran el top 10

En dicha lista la liga de Venezuela tiene dos equipos, Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay tienen uno cada uno y Colombia ocupa los cuatro puestos restantes. El último equipo en aparecer, ocupando el décimo lugar es el Deportivo Cali, con un total de 107 jugadores utilizados a lo largo de los últimos tres años únicamente en Liga. El siguiente equipo colombiano en aparecer es el Deportivo Pereira, que con 109 jugadores ocupa el octavo lugar.

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Los dos equipos colombianos que faltan justamente ocupan los dos primeros lugares. El Boyacá Chicó es el segundo con 122 jugadores distintos, luego, en el primer lugar está el equipo del Norte de Santander, el Cúcucta Deportivo, que con 123 futbolistas distintos es el equipo más inestable de CONMEBOL.

La Liga Colombiana de las más inestables del mundo

En cuanto al ranking de ligas, la colombiana también figura en los primeros lugares, esta vez a nivel mundial. La liga está en el cuarto lugar con un promedio de permanencia de 14.3 meses, es decir, los futbolistas solo juegan para el club solo un poco más de un año. Con este valor, los futbolistas de nuestra liga están 5.2 meses por debajo del promedio de permanencia mundial.

Por encima de la colombiana está la Liga Escocesa y la uruguaya, ambas con un promedio de 13.2, y el primer lugar lo ocupa la primera división de Chipre, con un promedio de permanencia de 12.6 meses.

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