Nacional confirma cambio de estadio para su juego pendiente ante el Tolima

James Rodríguez y Edwin Cardona festejan el triunfo ante el Junior / X: @nacionaloficial.

Atlético Nacional continúa poniéndose al día en el calendario de la Liga 2026-II. El cuadro antioqueño disputará el próximo jueves 8 de octubre su compromiso pendiente por la novena fecha del certamen

El equipo antioqueño estará recibiendo al Deportes Tolima, en un juego con muchos tintes atractivos, enfrentando a dos clubes con una rivalidad emergente en los últimos años, además del cruce entre Lucas González y su anterior equipo, por nombrar algunos.

A pesar de ser local, Nacional no podrá jugar en el estadio Atanasio Girardot, puesto que entre el próximo sábado y domingo 10 y 11 de octubre, respectivamente, el escenario deportivo será sede del Electric Daisy Carnival, festival de música electrónica.

¿Dónde se jugará el partido?

Así las cosas, el compromiso se estará llevando a cabo en el Estadio Metropolitano de Itagüí. El encuentro de este jueves 8 de octubre estará dando inicio a las 6:05PM.

A través de un comunicado, el club anunció que realizará un cambio en el pan de abonos para sus aficionados, teniendo en cuenta la capacidad limitada y el aforo del escenario deportivo para el encuentro del jueves.

El partido del Tolima sale del plan de abonos y en su lugar entra el juego de cuartos de final de la Copa Colombia, nada más y nada menos que el clásico ante el Medellín, con fecha todavía por definirse.

Si existen hinchas que no estén interesados en este partido podrán solicitar un reembolso por este juego. Por otra parte, para el partido de este jueves frente al Tolima se sacará a la venta boletería próximamente.