🔴 EN VIVO Inter de Bogotá vs Llaneros por Liga Colombiana 2026-ll: minuto a minuto

El conjunto Villavicencia viajó a Bogotá con el fin de mantenerse en el grupo de los ocho mejores.

Internacional de Bogotá recibirá a Llaneros este 12 de septiembre por la fecha 10 de la Liga Colombiana 2026-ll en el Estadio Metropolitano de Techo. El conjunto capitalino buscará conseguir su segunda victoria en el segundo semestre del torneo, mientras que Llaneros quiere revalidad su cupo dentro de los ocho mejores de la tabla.

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