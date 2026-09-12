🔴 EN VIVO Inter de Bogotá vs Llaneros por Liga Colombiana 2026-ll: minuto a minuto
El conjunto Villavicencia viajó a Bogotá con el fin de mantenerse en el grupo de los ocho mejores.
Internacional de Bogotá recibirá a Llaneros este 12 de septiembre por la fecha 10 de la Liga Colombiana 2026-ll en el Estadio Metropolitano de Techo. El conjunto capitalino buscará conseguir su segunda victoria en el segundo semestre del torneo, mientras que Llaneros quiere revalidad su cupo dentro de los ocho mejores de la tabla.
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Siga acá el MINUTO a MINUTO de Inter de Bogotá Vs Llaneros
Remate fallado por Juan Castilla (Llaneros) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Kelvin Osorio.
Empieza segunda parte Inter Bogotá 2, Llaneros 2.
Final primera parte, Inter Bogotá 2, Llaneros 2.
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
¡Gooooool! Inter Bogotá 2, Llaneros 2. Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Facundo Boné.
Remate fallado por Facundo Boné (Inter Bogotá) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Fabricio Sanguinetti con un centro al área.
Fuera de juego, Llaneros. Luis Miranda intentó un pase en profundidad pero Yorleys Mena estaba en posición de fuera de juego.
Fuera de juego, Llaneros. Howell Mena intentó un pase en profundidad pero Jhon Vásquez estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Dewar Victoria (Inter Bogotá).
Luis Miranda (Llaneros) ha recibido una falta en la banda izquierda.
¡Gooooool! Inter Bogotá 1, Llaneros 2. Néider Ospina (Llaneros) remate con la izquierda desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Luis Miranda.
Corner,Llaneros. Corner cometido por Miguel Pernía.
Falta de Luis Miranda (Llaneros).
Facundo Boné (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ronaldo Julio (Inter Bogotá) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Fabricio Sanguinetti.
Remate fallado por Howell Mena (Llaneros) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Francisco Meza tras un saque de esquina.
Corner,Llaneros. Corner cometido por Facundo Boné.
Remate fallado por Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Facundo Boné.
Falta de Howell Mena (Llaneros).
Diego Duarte (Inter Bogotá) ha recibido una falta en campo contrario.
Cambio en Llaneros, entra al campo Howell Mena sustituyendo a Juan Pertúz debido a una lesión.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Roameth Romaña (Llaneros).
Remate rechazado de Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde la banda izquierda. Asistencia de Ronaldo Julio.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Dennys Quintero.
¡Gooooool! Inter Bogotá 1, Llaneros 1. Diego Duarte (Inter Bogotá) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo al centro de la portería.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ronaldo Julio (Inter Bogotá) remate con la derecha desde el centro del área.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kelvin Osorio (Llaneros) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Yorleys Mena.
Gol en propia puerta de Larry Vásquez, Inter Bogotá. Inter Bogotá 0, Llaneros 1.
Fuera de juego, Inter Bogotá. Miguel Pernía intentó un pase en profundidad pero Fabricio Sanguinetti estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Llaneros. Corner cometido por Miguel Pernía.
Facundo Boné (Inter Bogotá) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Luis Miranda (Llaneros) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Facundo Boné (Inter Bogotá).
Dennys Quintero (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Dewar Victoria (Inter Bogotá) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Joan Castro.
Remate fallado por Joan Castro (Inter Bogotá) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Juan Castilla (Llaneros) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Juan Castilla (Llaneros).
Diego Duarte (Inter Bogotá) ha recibido una falta en campo contrario.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Jimmy Medranda.
Remate rechazado de Ronaldo Julio (Inter Bogotá) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Fabricio Sanguinetti con un centro al área.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Facundo Boné (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Fabricio Sanguinetti.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento