Santa Fe vs Tolima EN VIVO: siga acá la transmisión y minuto a minuto del partido Liga Colombiana / Colprensa

Ambos equipos se encuentran dentro del grupo de los ocho.

La décima fecha de la Liga Colombiana 2026-2 sigue su curso este viernes 11 de septiembre en el Estadio El Campín de Bogotá con el partido entre Independiente Santa Fe y Deportes Tolima.

El cuadro cardenal, que todavía tiene un par de partidos pendientes en el calendario, ya ingresó al grupo de los ocho y confía en una victoria que le permita mantenerse en zona predilecta. De lograrlo podría subir incluso hasta la cuarta casilla del campeonato.

Entretanto, el elenco ibaguereño es segundo del campeonato y llega con un balance de dos victorias consecutivas y cuatro duelos sin perder. Incluso, en condición de visitante, acumula un par de triunfos.

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