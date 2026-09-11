🔴 Santa Fe vs Tolima EN VIVO: siga acá la transmisión y minuto a minuto del partido Liga Colombiana
Ambos equipos se encuentran dentro del grupo de los ocho.
La décima fecha de la Liga Colombiana 2026-2 sigue su curso este viernes 11 de septiembre en el Estadio El Campín de Bogotá con el partido entre Independiente Santa Fe y Deportes Tolima.
El cuadro cardenal, que todavía tiene un par de partidos pendientes en el calendario, ya ingresó al grupo de los ocho y confía en una victoria que le permita mantenerse en zona predilecta. De lograrlo podría subir incluso hasta la cuarta casilla del campeonato.
Entretanto, el elenco ibaguereño es segundo del campeonato y llega con un balance de dos victorias consecutivas y cuatro duelos sin perder. Incluso, en condición de visitante, acumula un par de triunfos.
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Nómina titular del Tolima
Nómina titular de Santa Fe
El Tolima ya está listo para su duelo en El Campín
Así luce el camerino del Estadio El Campín
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partidazo entre Independiente Santa Fe y Deportes Tolima por la fecha 10 de la Liga Colombiana!