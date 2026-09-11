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12 sep 2026 Actualizado 00:37

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Santa Fe vs Tolima EN VIVO: siga acá la transmisión y minuto a minuto del partido Liga Colombiana / Colprensa

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🔴 Santa Fe vs Tolima EN VIVO: siga acá la transmisión y minuto a minuto del partido Liga Colombiana

Ambos equipos se encuentran dentro del grupo de los ocho.

La décima fecha de la Liga Colombiana 2026-2 sigue su curso este viernes 11 de septiembre en el Estadio El Campín de Bogotá con el partido entre Independiente Santa Fe y Deportes Tolima.

El cuadro cardenal, que todavía tiene un par de partidos pendientes en el calendario, ya ingresó al grupo de los ocho y confía en una victoria que le permita mantenerse en zona predilecta. De lograrlo podría subir incluso hasta la cuarta casilla del campeonato.

Entretanto, el elenco ibaguereño es segundo del campeonato y llega con un balance de dos victorias consecutivas y cuatro duelos sin perder. Incluso, en condición de visitante, acumula un par de triunfos.

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