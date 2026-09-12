🔴 EN VIVO Chicó vs Medellín por Liga: transmisión y minuto a minuto del juego con JuanFer Quintero

El conjunto boyacense buscará aprovechar su localía ante un Poderoso que se ubica tercero en el campeonato.

Boyacá Chicó recibirá este sábado a Independiente Medellín en el estadio La Independencia de Tunja, desde las 6:10 p. m., por la décima fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. El equipo boyacense llega motivado después de conseguir su primera victoria del semestre.

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Medellín, en buen momento

El conjunto antioqueño atraviesa una realidad diferente. El DIM ocupa el tercer lugar con 15 puntos, producto de cinco victorias y una derrota en sus seis partidos disputados. Además, viene de golear 4-1 a Deportivo Pasto en los octavos de final de la Copa Colombia.

El equipo dirigido por Luis Amaranto Perea buscará mantener su buen momento y sumar nuevamente en condición de visitante.

Quintero, uno de los protagonistas

Juan Fernando Quintero vuelve a ser uno de los principales nombres del Medellín. El mediocampista, recientemente incorporado por el conjunto antioqueño, continúa siendo una de las figuras del plantel y una de las grandes atracciones de la Liga Colombiana.

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