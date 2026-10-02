Millonarios visita a Barranquilla FC por Copa Colombia: fecha, hora y bajas en el plantel

Millonarios tiene compromiso este fin de semana por Copa Colombia en la fase de octavos de final, un juego que será a partido único y que no se había podido disputar anteriormente por calendario. El cuadro barranquillero llega a esta instancia luego de eliminar al Junior en la fase previa y, si bien es el último del Torneo de Ascenso, buscará dar el golpe y dejar sin Copa a uno grande del país.

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El cuadro bogotano se instaló en la fase de los mejores 16 luego de terminar la fase de grupos en el primer puesto del B, por delante de Llaneros, Boyacá Chicó, Patriotas y Atlético FC. Vale la pena mencionar que el equipo azul disputó esta instancia debido a que no clasificó a cuadrangulares en el primer semestre del Clausura.

Bajas en la plantilla de Millonarios

El club emitió un comunicado previo al viaje a Barranquilla para el encuentro. Al departamento médico se sumó Jorge Arias, quien tras el duelo ante Medellín el martes, terminó con una fractura del cuarto dedo del pie derecho y tendrá incapacidad según evolución.

Del mismo modo, Carlos Sarabia sigue evolucionando con el proceso de recuperación de la lesión que presentó en los aductores. “Se encuentra en manejo de proceso inflamatorio con adecuada evolución”, detalló el equipo.

Samuel Martin también avanza en su recuperación por la contusión de tobillo y se espera que inicie trabajos de campo durante el fin de semana. Ante la baja de los laterales derechos, se prevé que Sebastián del Castillo ocupe esa posición.

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Entretanto, Mateo García ya se encuentra en la tercera fase de rehabilitación. No hubo ningún pronunciamiento respecto a Rodrigo Contreras, pero se sabe que todavía le falta para regresar a trabajos de campo.

Asimismo, Juan Guillermo Cuadrado no podrá ser tenido en cuenta para este duelo, ya que pagará la sanción que trae desde Italia por la expulsión que sufrió en Copa Italia en septiembre de 2025. En caso de avanzar de fase, tampoco podrá estar contra América de Cali en cuartos de final.

Fecha, hora y posible alineación

El partido tendrá lugar este sábado 3 de octubre desde las 6:10 p.m. en el Romelio Martínez de Barranquilla.

Posible XI de Millonarios: Javier Burrai; Sebastián del Castillo, Andrés Llinás, Stiven Barreiro, Danovis Banguero; Leonai Souza, Steven Vega, Daniel Ruiz, Francisco Chaverra, Julián Angulo y Andrey Estupiñán.