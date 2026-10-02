Sentencia sin ningún efecto: prescribieron todos los delitos a exdirector de ANI por caso Odebrecht

La Rama Judicial fijó para el próximo 30 de noviembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, la audiencia de lectura del sentido del fallo en el proceso contra Luis Fernando Andrade Moreno, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), investigado por presuntas irregularidades relacionadas con la Ruta del Sol 2 dentro del caso Odebrecht.

La diligencia fue programada por el Juzgado 25 Penal del Circuito con Función de Conocimiento y se realizará de manera virtual, según la notificación emitida el pasado 29 de septiembre.

El proceso buscaba establecer puntualmente si hubo alguna irregularidad en la contratación del tramo Ocaña-Gamarra, dentro del proyecto de infraestructura.

Sin embargo, la fecha fijada para conocer el sentido del fallo coincide con un escenario en el que los términos de prescripción de los principales delitos ya se habrían cumplido. Un documento al que tuvo acceso Caracol Radio señala que los cargos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales tenían un vencimiento estimado para octubre de 2026, mientras que otros delitos ya aparecen como prescritos en el cálculo preliminar.

Esto significa que, cuando se conozca el sentido del fallo, los términos de prescripción ya habrían vencido, de acuerdo con el cómputo preliminar incluido en el documento judicial.

Los delitos eran Falsedad en Documento Privado, Fraude Procesal, Falso Testimonio, Contrato sin cumplimiento de requisitos legales e Interes Indebido en la Celebración de Contratos.

Andrade, además, se encuentra fuera del país. Por eso, una vez se conozca la decisión, sea condenatoria o absolutoria, esta tendría principalmente un componente simbólico, en medio de un proceso que lleva varios años y que buscaba establecer si existieron irregularidades en la contratación del tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol 2.