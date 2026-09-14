🔴 América vs Pasto EN VIVO: transmisión y minuto a minuto del partido de Liga Colombiana 2026-2

Con este partido en el Pascual Guerrero concluye la décima jornada del campeonato.

La décima jornada de la Liga Colombiana 2026-2 concluye este lunes 14 de septiembre con el partido entre América de Cali y Deportivo Pasto en el Pascual Guerrero. Duelo de realidades absolutamente opuestas.

El conjunto escarlata llega como único y sólido líder del campeonato local con 20 puntos, producto de seis victorias y dos empates. Asimismo se encuentra invicto y ganó los cinco partidos que disputó en condición de local en lo corrido del segundo semestre. Balance espectacular.

Del otro lado aparece el elenco nariñense, que ocupa el último lugar de la tabla de posiciones sin una sola victoria. Claro está que su balance por fuera de tierras nariñenses no es tan flojo: un par de victorias y otro par caídas. Justamente esos son los únicos dos puntos que suma.

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