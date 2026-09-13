🔴 EN VIVO Alianza vs Junior por Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto del partido
El conjunto vallenato recibe al Junior, que busca su primera victoria del semestre bajo la dirección de Sebastián Viera.
Alianza Valledupar recibirá a Junior de Barranquilla este sábado 12 de septiembre, desde las 8:20 PM hora colombiana en el estadio Armando Maestre Pavajeau, por la décima fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. Ambos equipos llegan necesitados de puntos y buscarán aprovechar este compromiso para darle un giro a su presente en el campeonato.
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Junior busca su primera victoria
El conjunto rojiblanco atraviesa un complicado inicio de torneo. Junior suma tres puntos después de seis partidos disputados, producto de tres empates y tres derrotas, y todavía no conoce la victoria.
Sebastián Viera asumió recientemente como entrenador y tendrá una nueva oportunidad para conseguir su primer triunfo al frente del equipo. El técnico uruguayo deberá afrontar además varias bajas para el compromiso.
Junior no podrá contar con Luis Fernando Muriel, quien quedó fuera de la convocatoria por una lesión. Kevin Pérez y Joel Canchimbo también serán bajas para el encuentro en Valledupar.
Alianza quiere aprovechar su localía
El equipo dirigido por Flabio Torres buscará hacerse fuerte ante su público y aprovechar el difícil momento de Junior tras la llegada del nuevo entrenador.
Vea acá el MINUTO a MINUTO de Alianza vs Junior
Remate fallado por Jannenson Sarmiento (Junior) remate con la derecha desde fuera del área.
Cristian Vergara (Alianza) ha visto tarjeta amarilla.
Harold Rivera (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Wiston Fernández (Alianza).
Jermein Peña (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhildrey Lasso (Alianza).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jermein Peña (Junior) remate con la derecha desde muy cerca.
Remate rechazado de Jermein Peña (Junior) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Yeison Suárez con un centro al área.
Corner,Junior. Corner cometido por Jesús Muñoz.
Corner,Junior. Corner cometido por Jesús Figueroa.
Mano de Bryan Castrillón (Junior).
Francisco Fydriszewski (Junior) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Francisco Fydriszewski (Junior).
Juan Viveros (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Juan Ríos (Junior) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Juan Ríos (Junior).
Deinner Quiñónes (Alianza) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Jesús Rivas (Junior).
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Cambio en Junior, entra al campo Francisco Fydriszewski sustituyendo a Guillermo Paiva.
Cambio en Junior, entra al campo Harold Rivera sustituyendo a Jesús Rivas.
Empieza segunda parte Alianza 1, Junior 0.
Final primera parte, Alianza 1, Junior 0.
Corner,Alianza. Corner cometido por Daniel Rivera.
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Falta de Edwin Herrera (Junior).
Deinner Quiñónes (Alianza) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Felipe Pardo (Alianza) ha visto tarjeta amarilla.
Remate fallado por Israel Alba (Alianza) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Deinner Quiñónes.
Falta de Juan Ríos (Junior).
Deinner Quiñónes (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Edwin Herrera (Junior).
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Cristian Barrios (Junior) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Wiston Fernández (Alianza).
Remate fallado por Bryan Castrillón (Junior) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jannenson Sarmiento.
Remate fallado por Jermein Peña (Junior) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jannenson Sarmiento.
Israel Alba (Alianza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Bryan Castrillón (Junior) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Israel Alba (Alianza).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Eduar Esteban (Alianza).
Remate parado alto y por el centro de la portería. Edwin Herrera (Junior) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Cristian Barrios.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Edwin Herrera (Junior) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Bryan Castrillón.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Guillermo Paiva (Junior) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Yeison Suárez con un centro al área.
Remate fallado por Daniel Rivera (Junior) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado tras botar una falta.
Cristian Barrios (Junior) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Wiston Fernández (Alianza).
Bryan Castrillón (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Israel Alba (Alianza).
Cambio en Alianza, entra al campo Wiston Fernández sustituyendo a Ever Meza debido a una lesión.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Ever Meza (Alianza).
Remate fallado por Cristian Vergara (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Felipe Pardo.
Corner,Junior. Corner cometido por Israel Alba.
Remate rechazado de Bryan Castrillón (Junior) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Guillermo Paiva.
Remate rechazado de Guillermo Paiva (Junior) remate con la derecha desde el centro del área.
Remate rechazado de Bryan Castrillón (Junior) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Guillermo Paiva.
Cristian Barrios (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhildrey Lasso (Alianza).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Felipe Pardo (Alianza) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Cristian Vergara.
Remate fallado por Cristian Vergara (Alianza) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Jhildrey Lasso.
Fuera de juego, Alianza. Deinner Quiñónes intentó un pase en profundidad pero Israel Alba estaba en posición de fuera de juego.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jhair Castillo (Alianza).
Remate rechazado de Jannenson Sarmiento (Junior) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Yeison Suárez.
Falta de Edwin Herrera (Junior).
Jhair Castillo (Alianza) ha recibido una falta en la banda izquierda.
¡Gooooool! Alianza 1, Junior 0. Ever Meza (Alianza) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo tras un saque de esquina.
Remate rechazado de Cristian Vergara (Alianza) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Deinner Quiñónes con un centro al área.
Corner,Alianza. Corner cometido por Daniel Rivera.
Remate parado por bajo a la izquierda. Bryan Castrillón (Junior) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Jesús Rivas.
Remate fallado por Ever Meza (Alianza) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se va alto y por la izquierda.
Felipe Pardo (Alianza) remata al poste derecho, remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Deinner Quiñónes (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Ever Meza.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento