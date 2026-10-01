Cómo comprar casa usada con el Fondo Nacional del Ahorro: Valor máximo que presta y requisitos. Getty Images

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es la entidad que en Colombia se encarga de administrar el ahorro y cesantías de sus afiliados con el propósito de facilitar la compra de vivienda o el financiamiento educativo.

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El crédito para compra de vivienda usada es uno de los servicios que presta el FNA, facilitando la financiación de acuerdo a factores como el precio de venta establecido en el contrato de compraventa del inmueble, la capacidad de pago de cada hogar y el avalúo comercial.

¿Cuánto presta el FNA para compra de vivienda usada?

El FNA financia hasta el 90 % del valor comercial de la vivienda con plazos entre cinco y hasta 30 años en UVR o hasta 20 años en pesos para la compra de vivienda usada.

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El crédito para vivienda usada aplica para vivienda de interés prioritario (VIP), interés social (VIS) y no VIS en cualquier lugar del territorio nacional y no depende de la antigüedad del inmueble.

Según explica la entidad, la formalización se realiza mediante escritura pública cuando el certificado de tradición y libertad registra múltiples transferencias de dominio o con la confirmación de que el inmueble es usado a través del avalúo comercial.

Requisitos para solicitar crédito de vivienda usada en el FNA

Algunos de los requisitos básicos para solicitar un crédito de compra de vivienda usada con el Fondo Nacional del Ahorro son:

Estar afiliado al FNA por cesantías o ahorro voluntario.

Tener entre 18 y 75 años.

Demostrar ingresos y capacidad de pago.

Si tiene cesantías acumuladas, deben estar libres de embargo o pignoraciones externas.

Si presenta una solicitud conjunta con otra persona, ambos deben cumplir los requisitos del FNA.

Debe autorizar de forma expresa y escrita al FNA para consultar y reportar el comportamiento crediticio a las centrales de información que la entidad consulte. Esto también deben hacerlo codeudores y avalistas.

Diligenciar el formulario de solicitud y los documentos correspondientes según el tipo de solicitante (empleado, independiente, prestación de servicios, etc.).

Tenga en cuenta también los documentos requeridos para el análisis del inmueble solicitado, un paso clave en la aprobación del crédito:

Certificado de tradición y libertad individual o documento abierto que indique el número de folio.

Promesa de compraventa (contener objeto, forma de pago, precio, estado civil).

Copia de la escritura pública de compraventa.

Carta de condiciones de habitabilidad (código).

Fotocopia de la cédula de los vendedores.

Garantías solicitadas por la entidad: pagaré, autorización de giro, certificación bancaria y pignoración de cesantías (si aplica).

Paso a paso para acceder a los créditos del FNA

Acceder a un crédito de vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) requiere cumplir con etapas de afiliación, ahorro y validación documental.

Paso a paso:

Afiliación: Debe estar afiliado al FNA mediante el traslado de sus cesantías o abriendo una cuenta de ahorro voluntario. Capacidad de endeudamiento: Antes de solicitar la afiliación, puede utilizar el simulador de créditos en la plataforma oficial de Crédito hipotecario del Fondo Nacional del Ahorro, para verificar cuál es el monto del préstamo. Documentación: Reúna los documentos básicos como: fotocopia de la cédula, formulario de solicitud diligenciado, certificados de ingresos y extractos bancarios o desprendibles de nómina. Radicación: Deberá llevar los documentos a un punto de atención del FNA o también puede hacer el trámite en la página de la entidad. Análisis y aprobación: El FNA evaluará su perfil financiero para ofrecerle la viabilidad del crédito. Legalidad y desembolso: Una vez aprobado, se procede con los trámites y el posterior desembolso del dinero.

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