Pereira vs Bucaramanga EN VIVO: siga acá el minuto a minuto del partido de Liga Colombiana 2026-2

El cuadro santandereano busca una victoria que lo meta de lleno dentro del grupo de los ocho.

La jornada 10 de la Liga Colombiana continúa este domingo 13 de septiembre con el duelo entre Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga, el cual se disputará en el Estadio Palmaseca debido a los trabajos que se adelantan en el Hernán Ramírez Villegas.

Justamente, el cuadro risaraldense afronta su tercera localía en suelo vallecaucano, donde perdió con Independiente Medellín y empate con Millonarios. Ahora buscará una victoria que le permita acercarse al grupo de los ocho y de paso abonar terreno en la tabla del descenso.

Del otro lado de la vereda está el elenco santandereano, que está obligado a ganar para meterse dentro del grupo selecto y mucho mejor si lo hace por una buena diferecnia de gol. Claro está que la igualdad le serviría teniendo en cuenta que se encuentra décimo, pero lo pondría a depender de otros resultados.

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