Soldado pensionado del EJC con 3.962 cartuchos de disidencias Farc fue capturado en Acacías. Foto: Policía.

Un soldado profesional pensionado del Ejército Nacional fue capturado en flagrancia en Acacías, Meta, con 3.962 cartuchos calibre 5,56 milímetros que, según las autoridades, pertenecerían al GAO-r Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de alias ‘Calarcá’, que tiene injerencia en Meta, Guaviare y Caquetá.

El capturado fue identificado como Huber Alexis Achagua Martínez, soldado profesional pensionado del Ejército Nacional. La operación fue adelantada por tropas de la Cuarta División, con apoyo de unidades de inteligencia y en coordinación con la Policía Nacional.

En el procedimiento fueron incautados 3.879 cartuchos calibre 5,56 milímetros eslabonados y 83 cartuchos del mismo calibre, además de una motocicleta Yamaha XTZ150, de placa YWZ01G.

El material incautado quedó a disposición de las autoridades competentes dentro del proceso contra el capturado, señalado de estar en poder de elementos que presuntamente pertenecían a la estructura disidente con presencia en los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá.