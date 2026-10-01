Soldado pensionado del EJC con 3.962 cartuchos de disidencias Farc fue capturado en Acacías
El detenido fue identificado como Huber Alexis Achagua Martínez, soldado profesional pensionado del Ejército Nacional.
Un soldado profesional pensionado del Ejército Nacional fue capturado en flagrancia en Acacías, Meta, con 3.962 cartuchos calibre 5,56 milímetros que, según las autoridades, pertenecerían al GAO-r Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de alias ‘Calarcá’, que tiene injerencia en Meta, Guaviare y Caquetá.
El capturado fue identificado como Huber Alexis Achagua Martínez, soldado profesional pensionado del Ejército Nacional. La operación fue adelantada por tropas de la Cuarta División, con apoyo de unidades de inteligencia y en coordinación con la Policía Nacional.
En el procedimiento fueron incautados 3.879 cartuchos calibre 5,56 milímetros eslabonados y 83 cartuchos del mismo calibre, además de una motocicleta Yamaha XTZ150, de placa YWZ01G.
El material incautado quedó a disposición de las autoridades competentes dentro del proceso contra el capturado, señalado de estar en poder de elementos que presuntamente pertenecían a la estructura disidente con presencia en los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá.