🔴 EN VIVO Nacional vs Águilas Doradas por Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto

El conjunto verdolaga busca seguir escalando en la tabla ante un equipo antioqueño que todavía no conoce la derrota en el campeonato.

Atlético Nacional recibe este domingo a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot, por la décima fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. El conjunto dirigido por Lucas González llega con 12 puntos y ocupa parcialmente la sexta posición, después de sumar cuatro victorias en sus cinco partidos disputados.

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Un rival invicto

Águilas Doradas llega al compromiso con 10 puntos y ubicado en la novena posición. El equipo de Rionegro todavía no ha perdido en el campeonato: registra dos victorias y cuatro empates en sus seis encuentros disputados.

James, ausente en la convocatoria

Aunque la expectativa por la llegada de James Rodríguez continúa entre los hinchas de Atlético Nacional, el mediocampista colombiano no fue convocado para este compromiso ante Águilas Doradas. El ‘10’ de la Selección Colombia tendrá que esperar para hacer su debut con el conjunto verdolaga.

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