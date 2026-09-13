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13 sep 2026 Actualizado 21:24

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Rionegro Águilas
15'
1ª parte

🔴 EN VIVO Nacional vs Águilas Doradas por Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto

El conjunto verdolaga busca seguir escalando en la tabla ante un equipo antioqueño que todavía no conoce la derrota en el campeonato.

Atlético Nacional recibe este domingo a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot, por la décima fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. El conjunto dirigido por Lucas González llega con 12 puntos y ocupa parcialmente la sexta posición, después de sumar cuatro victorias en sus cinco partidos disputados.

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Un rival invicto

Águilas Doradas llega al compromiso con 10 puntos y ubicado en la novena posición. El equipo de Rionegro todavía no ha perdido en el campeonato: registra dos victorias y cuatro empates en sus seis encuentros disputados.

James, ausente en la convocatoria

Aunque la expectativa por la llegada de James Rodríguez continúa entre los hinchas de Atlético Nacional, el mediocampista colombiano no fue convocado para este compromiso ante Águilas Doradas. El ‘10’ de la Selección Colombia tendrá que esperar para hacer su debut con el conjunto verdolaga.

Vea acá la transmisión EN VIVO del partido entre Nacional y Águilas doradas

Lea acá el MINUTO a MINUTO del partido entre Nacional y Águilas doradas

Hay nuevos mensajes
14´

Águilas genera opciones

Los de Rionegro aparecen en el partido con varias opciones de gol en el área verdolaga 

12´

Cambios en la posesión

Ambos equipos se turnan la posesión del balón 

Águilas se defiende

Los visitantes impiden cualquier ataque por parte de los verdgolagas

Nacional presiona desde el principio

Los locales no pierden ninguna oportunidad para anotar el primer tanto

Inicia el partido

Inicia con el balón Nacional

11 inicial de Águilas

11 inicial de Nacional

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