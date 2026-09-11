🔴 EN VIVO Jaguares vs Fortaleza por la fecha 10 de la Liga Colombiana 2026: minuto a minuto

Ambos equipos buscarán su segunda victoria del semestre en la capital de Córdoba.

Jaguares recibirá este viernes a Fortaleza en el partido correspondiente a la fecha 10 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se disputará desde las 6:15 PM hora colombiana este 11 de septiembre en el estadio Jaraguay de Montería.

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Jaguares quiere un cupo en los 8

El conjunto cordobés llega con confianza después de acumular cuatro partidos consecutivos sin perder. En su última presentación empató 3-3 frente a Junior el pasado 5 de septiembre, resultado que le permitió alejarse de la zona de descenso.

Fortaleza busca volver a ganar

El equipo bogotano también llega después de un empate. Fortaleza igualó 2-2 ante Santa Fe en El Campín y buscará conseguir su segundo triunfo del semestre para comenzar a escalar posiciones.

Actualmente, Fortaleza ocupa la casilla número 14 con siete puntos, mientras Jaguares está en el puesto 16 con seis unidades, aunque el conjunto cordobés tiene un partido menos disputado.

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