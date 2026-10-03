Tabla de posiciones en la Liga Colombiana: así quedó con la victoria del Cali ante Alianza

Tabla de posiciones en la Liga Colombiana: así quedó con el partido Cali vs Alianza / Colprensa

La decimotercera jornada de la Liga Colombiana 2026-2 inició este viernes 2 de octubre con el duelo Deportivo Cali vs Alianza Valledupar y se extenderá hasta el lunes 5 del mismo mes con el encuentro Independiente Medellín vs Santa Fe.

Deportivo Cali 3-1 Alianza Valledupar

En el Estadio de Palmaseca, Cali marcó el inicio de la fecha 13 con su enfrentamiento ante Alianza, compromiso que terminó con victoria local por 2-1. El marcador se abrió en favor de la visita, sobre los 61 minutos, con un bombazo al ángulo de Leyner Palacios, pero la alegría duró apenas instantes pues al 69′ emparejó la historia Juan Ignacio Dinenno con un cabezazo certero.

Posteriormente, al 70′, lo dio vuelta José Caldera con otro remate por el juego aéreo. Aunque, en la celebración del gol, el capitán Gustavo Cuéllar se fue expulsado por buscarle pleito al arquero Eduar Esteban. Ya en tiempo añadido, el dueño de casa sentenció la historia con un cabezazo de Alexis Castillo Manyoma.

Partidos de la fecha 13 en la Liga Colombiana

Sábado 3 de octubre

Águilas Doradas vs Jaguares de Córdoba (2 de la tarde)

Deportes Tolima vs Boyacá Chicó (4:05 de la tarde)

Domingo 4 de octubre

Deportivo Pasto vs Fortaleza (2 de la tarde)

Cúcuta Deportivo vs Deportivo Pereira (4:05 de la tarde)

Atlético Bucaramanga vs Junior de Barranquilla (6:10 de la tarde)

Llaneros vs América de Cali (8:15 de la noche)

Lunes 5 de octubre

Independiente Medellín vs Independiente Santa Fe (7 de la noche)

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana