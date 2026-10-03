Por orden del presidente De la Espriella, declaran insubsistente al director nacional de Bomberos

Presidente De la Espriella pide que se declare insubsistente al director nacional de Bomberos

En sus redes sociales, el presidente, Abelardo de la Espriella le pidió al ministro del Interior, Rodrigo Lara, que declare de inmediato insubsistente al director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda.

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Según el jefe de Estado, “conoció hechos que lo involucran en actuaciones que considera de la mayor gravedad y que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes”.

Reiteró que en su Gobierno no habrá contemplaciones frente a cualquier conducta que pueda comprometer la transparencia, la integridad del servicio público o el buen nombre de las instituciones.

“La simple sospecha de una actuación irregular será suficiente para exigir la salida de cualquier funcionario del gobierno”, advirtió el presidente Abelardo de la Espriella.

Terminó diciendo en sus redes sociales que, “he venido a cambiar la política para siempre. Funcionario que no sea probo se va y, además, haré todo lo legalmente posible para que la justicia le caiga con todo rigor: el que pretenda manchar mi Gobierno es enemigo de la Patria y como tal lo voy a tratar”.

Menos de un mes en su cargo

Recordemos que el pasado 7 de septiembre ante el ministro del Interior, Rodrigo Lara había asumido como Director General de Bomberos de Colombia, el capitán, Germán Andrés Miranda Montenegro quien tendrá a su cargo el liderazgo y fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos y de las capacidades de prevención y respuesta ante emergencias en los territorios.

Miranda Montenegro es Oficial General de Bomberos – Capitán en Jefe y cuenta con más de 20 años de experiencia en el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia. Durante su trayectoria se ha desempeñado como Director General de Bomberos y Coordinador General del Sistema Nacional de Bomberos, además de ejercer funciones como asesor, consultor, instructor y docente en procesos de formación y fortalecimiento de capacidades para la atención de emergencias e incidentes críticos.

Su formación incluye especialización en Agentes Nucleares, Biológicos, Químicos y Radiactivos (NBQR) y preparación técnica en Materiales Peligrosos, con énfasis en armas de destrucción masiva. También cuenta con formación avanzada en gestión de crisis, antiterrorismo y respuesta a emergencias NBQR.

A lo largo de su carrera ha liderado procesos relacionados con la gestión y atención de emergencias, comando de incidentes, seguridad industrial, manejo de materiales peligrosos y respuesta ante amenazas NBQR y terroristas, experiencia que ahora pondrá al servicio del fortalecimiento de la respuesta de los organismos de bomberos en todo el país.

Entre sus principales retos estará fortalecer las capacidades operativas de los cuerpos de bomberos, consolidar la articulación del Sistema Nacional de Bomberos y mejorar la capacidad de prevención y respuesta frente a emergencias y fenómenos naturales que puedan afectar a las comunidades.

Durante el acto de posesión, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, ratificó el respaldo del Gobierno Nacional a los bomberos del país y anunció acciones para fortalecer su capacidad de respuesta: “Los bomberos de Colombia cuentan con el compromiso del Gobierno Nacional y del Ministerio del Interior para fortalecer su capacidad de reacción. Vamos a trabajar en un plan de acción frente al fenómeno de El Niño y en el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Bomberos y de los cuerpos de bomberos del país. Ustedes tienen un trabajo responsable con Colombia y lo que hacen es digno de héroes”.

Respuesta del ministro del Interior, Rodrigo Lara

Como respuesta a la solicitud del primer mandatario, el ministro del Interior, Rodrígo Lara indicó que: “se ha declarado insubsistente el nombramiento del director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, ante la existencia de elementos que podrían indicar un presunto intento de impedir que pruebas relacionadas con actuaciones de hace unos años llegaran a conocimiento de la Fiscalía”.

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