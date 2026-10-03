Rafael Dudamel, autocrítico luego de la remontada del Cali: “No podemos volver a regalar 45 minutos”

Deportivo Cali continúa en un momento brillante. El cuadro vallecaucano le dio inicio a la decimotercera jornada del campeonato colombiano con triunfo 3-1 sobre Alianza Valledupar en el Estadio de Palmaseca.

REVIVA ACÁ LA VICTORIA DEL CALI ANTE ALIANZA EN LA LIGA COLOMBIANA

Aunque el equipo valduparense abrió el marcador por intermedio de Leyner Palacios, los vallecaucanos no tardaron en lograr la remontada por intermedio de Juan Ignacio Dinenno, José Caldera y Alexis Castillo Manyoma. Claro está que la alegría no fue completa, debido a la expulsión por roja directa del capitán Gustavo Cuellar.

El Cali sumó su quinta victoria consecutiva, lo cual le permite llegar a 24 puntos, mismos que por ahora tiene el líder América de Cali. La clasificación a cuadrangulares está cada vez más cerca y el sueño de la undécima estrella asoma en el horizonte.

Rafael Dudamel, autocrítico luego de la remontada del Cali

En la conferencia de prensa posteriro al partido, Rafael Dudamel habló sobre las complicaciones que hubo para el equipo durante el inicio del partido y el desarrollo del mismo con la anotación en contra.

“Salimos desde las 4:30 de la tarde y llegamos a las 7:40 de la noche, fueron tres horas o más en el autobús. Eso nos distrajo mucho. Tenía miedo de que se me lesionara algún jugador por estar todo ese tiempo sentado, no tuvimos ese ritual normal del jugador de llegar, cambiarse, la música”, señaló inicialmente el DT, recordando que el inicio del duelo se retrasó 45 minutos por todos estos problemas logísticos y metereológicos.

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Según explicó Dudamel, este retraso en la llegada y todas estas complicaciones generaron que el equipo titular estuviera “por momentos distraído, sin intensidad mental”, especialmente en la primera mitad. “Ahora es anecdótico porque ganamos, pero de no ser así no lo hubiese dicho”, cerró.

Finalmente, el director técnico señaló que a pesar de todo lo que ocurrió de manera extrafutbolística, queda como aprendizaje el hecho de “no regalar 45 minutos” y menos en condición de local frente a un rival cuya disposición era netamente defensiva.

“Debe servirnos de lección porque no se puede volver a presentar, independiente de las circunstancias adversas pre-partido, regalar 45 minutos. No teníamos que haber pasado esta necesidad de recibir un gol en contra para remontar”, concluyó.

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